Mainz, 20. März 2020

Woche 13/20 Montag, 23.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 2017 5.50 Im Schatten der Vulkane Campi Flegrei - Gefahr von Unten Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Im Schatten der Vulkane Lanzarote - Wie Asche zu Geld wird Großbritannien 2016 8.50 Wunder der Wissenschaft Tödliche Strahlen und Erste-Hilfe-Affen Großbritannien 2015 9.35 Wunder der Wissenschaft Schleimige Invasion und leuchtendes Moos Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.05 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.00 Albert Speer Hitlers Architekt Deutschland 2005 "Time Scanners: Geheimnisse in 3D - Das Kolosseum" entfällt 21.45 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017 "Time Scanners: Geheimnisse in 3D - Die Pyramiden" entfällt 22.25 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015 "Time Scanners: Geheimnisse in 3D - Machu Picchu" entfällt 23.10 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 "Das unsichtbare Athen - Geheimnisvolle Unterwelt" entfällt 23.55 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-Linie Frankreich 2018 "Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle Unterwelt" entfällt 0.40 heute journal 1.10 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Täuschung - September bis Dezember 1937 Deutschland 2018 1.55 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Erpressung - Januar bis April 1938 Deutschland 2018 2.40 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Verrat - Mai bis September 1938 Deutschland 2018 3.20 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Aggression - Oktober 1938 bis März 1939 Deutschland 2018 4.05 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Höllenfahrt - April bis August 1939 Deutschland 2018 4.50 Die Wahrheit über den Holocaust Das Jahrhundertverbrechen Deutschland 2019

