ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 19. September 2019

Mainz (ots)

Woche 38/19 Freitag, 20.09. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 Terra X Schätze aus dem Eis ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen und neuen Sendetitel beachten: 7.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Das lange Ende Deutschland 2016 7.50 forum am freitag 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Frontal 21 Klimawandel - Die Folgen für Deutschland Deutschland 2019 8.50 auslandsjournal 9.20 Update für die Demokratie 10.05 Volksparteien a.D.? - Zeitenwende in Deutschland Deutschland 2019 11.40 ZDFzeit Mensch Merkel! Widersprüche einer Kanzlerin Deutschland 2019 12.25 Die empörte Republik Jakob Augstein unterwegs in Debatten-Deutschland Film von Jakob Augstein und Tim Klimes Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Im Zeichen der Sphinx Großbritannien 2012 14.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 15.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2014 21.40 Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? Mit Morgan Freeman USA 2010 22.25 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010 23.10 Mysterien des Weltalls Gibt es Paralleluniversen? Mit Morgan Freeman USA 2010 23.55 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Schattenuniversum? Mit Morgan Freeman USA 2014 0.35 heute journal 1.05 Die Pioniere Amerikas Eine neue Ära USA 2013 1.45 Die Pioniere Amerikas Ölrausch USA 2013 2.30 Die Pioniere Amerikas Eiserne Rivalen USA 2013 3.15 Die Pioniere Amerikas Macht des Kapitals USA 2013 3.55 Die Pioniere Amerikas Kampf um den Strom USA 2013 4.40 Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik USA 2013 Woche 39/19 Samstag, 21.09. Bitte Programmänderungen beachten: 16.30 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 "Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern" entfällt 17.15 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 "Auf Verbrecherjagd - Missbrauchtes Vertrauen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )

