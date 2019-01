Mainz (ots) -

Woche 02/19 Freitag, 11.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017 7.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017 7.50 forum am freitag 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Südafrika zwischen Zauber und Zerrissenheit mit Antje Pieper Deutschland 2019 8.35 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika 9.20 Drogenkrieg auf den Philippinen 10.05 Mafia auf dem Meer 10.50 Dirty Dollars Menschenhandel 11.35 Dirty Dollars Medikamentenhandel 12.20 ARTE Re: Mussolini als Souvenir Italiens faschistisches Erbe 12.50 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Die Amerika-Saga Cowboys und Indianer 16.35 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016 17.20 Geniale Rivalen Elektrizität - Edison gegen Tesla USA 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 22.10 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016 22.50 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016 23.30 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016 0.10 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016 0.50 heute journal 1.20 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016 1.55 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 2016 2.40 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016 3.20 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016 3.55 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017 Woche 05/19 Sonntag, 27.01. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 11.00 ZDFzoom Regional einkaufen - gute Idee oder Mogelpackung? Deutschland 2018 "Essen vom Fließband: In der Fischstäbchenfabrik" entfällt 11.30 Leschs Kosmos Vorsicht, Zucker! - Die verborgene Gefahr Deutschland 2017 12.00 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie (1) Tütensuppen, Kochschinken & Co. Deutschland 2019 12.45 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Film von Thomas Lischak Deutschland 2017 "Essen vom Fließband: In der Saucenfabrik" entfällt 13.30 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Backwaren, Fruchtsäfte & Co. Deutschland 2018 "Essen vom Fließband: In der Pastafabrik" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )

