Mainz (ots) -

Woche 18/18 Freitag, 04.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.50 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder 12.20 Ewiger Aufruhr Die Geschichte des Nahostkonflikts 13.05 Kampf gegen Atomschmuggler Terrorgefahr durch schmutzige Bomben 13.35 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building 14.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center 15.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building 15.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower 16.35 Millionenstadt über den Wolken Wunderwelt Luftverkehr 17.20 Millionenstadt über den Wolken Faszination Fliegen 18.05 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung, Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeiten beachten: 22.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 23.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016 23.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 1.50 Schätze der Geschichte Triumph und Tragödie "ZDF-History: Die Macht der Geheimbünde" um 2.00 Uhr entfällt 2.35 Schätze der Geschichte Herrscher und Vampire 3.20 Schätze der Geschichte Helden und Rebellen 4.05 Schätze der Geschichte Liebe und Tod 4.55 ZDFzoom Kalaschnikows für Terroristen Waffenschmuggel in Europa Albanien/Serbien 2016 Woche 20/18 Mittwoch, 16.05. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 5.30 Terra Xpress XXL Geheimnisse des Himmels 6.15 Terra Xpress XXL Geheimnisvolle Funde 7.00 Terra X Klima macht Geschichte (1) Deutschland 2015 7.45 Terra X Klima macht Geschichte (2) Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 21/18 Dienstag, 22.05. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017 "Mythos Gold: Ewige Suche" entfällt 19.30 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 "Mythos Gold: Schmutzige Geschäfte" entfällt 20.15 ZDFzeit Wo lebt es sich am besten? Die große Deutschland-Studie Deutschland 2018 21.00 Neues Wirtschaftswunder Wer gewinnt beim Aufschwung? Deutschland 2017 21.45 Terra X Die Spur des Geldes - Münzen und Mächte Deutschland 2015 22.30 Terra X Die Spur des Geldes - Die Macht der Millionen Deutschland 2015 23.15 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 23.45 Leschs Kosmos Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen Deutschland 2016 0.15 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell