Woche 18/18 Donnerstag, 03.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.55 Die Nintendo-Story 6.20 Atari: Game Over Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie 7.05 ZDFzoom Datenklau und Cyberwar Wie groß ist die Gefahr aus dem Netz? Deutschland 2017 7.35 Game of Drones Die Multicopter-Revolution Deutschland 2016 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Im Netz der Lügen - Falschmeldungen im Internet Deutschland 2017 9.05 ZDFzoom Alles nur Lüge? Wie im Netz getäuscht wird Deutschland 2016 9.35 Hass im Netz - Die Macht der Trolle 10.20 Hacker, Freaks und Funktionäre Der Chaos Computer Club Deutschland 2016 11.05 Tod eines Internet-Aktivisten Die Aaron Swartz-Story USA 2014 12.50 Weltmacht Google Wie ein Konzern unser Leben beeinflusst Deutschland 2015 13.35 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017 14.05 planet e.: Giftiger Export - der Handel mit Elektromüll Deutschland 2016 14.35 planet e.: Eine Welt ohne Müll Deutschland 2017 15.05 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016 15.50 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016 16.35 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016 17.20 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016 18.05 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.25 Leschs Kosmos Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere Deutschland 2016 21.55 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 22.25 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene 23.10 Geheimnisse des Universums Überleben ohne den Mond 23.55 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016 0.35 heute journal 1.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center 1.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building 2.35 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower 3.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building 4.05 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017 4.50 Millionenstadt über den Wolken Wunderwelt Luftverkehr

