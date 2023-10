ZDFneo

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 42/23 Dienstag, 17.10. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten: 5.10 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Die Alpen 5.55 Terra X -6.40 Faszination Erde - mit Dirk Steffens Spatzenhirne und Intelligenzbestien (vom 29.10.2022) Deutschland 2022 Mittwoch, 18.10. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.40 Diese Drombuschs Spiel mit dem Feuer (ZDF 19.7.1998) 7.40 Die Küchenschlacht Alexander Kumptner sucht den Spitzenkoch (ZDF 09.10.2019) 8.20 Stadt, Land, Lecker (vom 24.2.2020) 9.05 Löwenzahn Classics Peters Stimme wird gestimmt (ZDF 25.4.2004) 9.30 Löwenzahn Classics Peter beißt zu (ZDF 9.5.2004) 9.55 Duell der Gartenprofis (vom 13.6.2022) 10.40 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 1.10.2019) 11.30 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 12.10.2021) 12.25 Death in Paradise Mord aus der Vergangenheit (vom 29.3.2019) 13.15 Death in Paradise Der Tote im Bus (vom 27.9.2019) 14.10 The Rookie Vom Guten, Schlechten und Hässlichen (vom 10.1.2020) 14.50 The Rookie Der Tausch (vom 10.1.2020) 15.30 The Rookie Jagdfieber (vom 17.1.2020) 16.10 The Rookie Der Fall des Falken (vom 17.1.2020) 16.55 Death in Paradise Mord aus der Vergangenheit (von 12.20 Uhr) (Die Sendungen „Terra Xpress“ und „Dinge erklärt – Kurzgesagt“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen.)

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell