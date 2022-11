ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung

PW49 und 52/22

Mainz (ots)

ZDFneo-Programmänderung Woche 49/22 Samstag, 03.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 1.20 Last Action Hero (von 22.05 Uhr) 3.20 Universal Soldier - Die Rückkehr (Universal Soldier: The Return) (von 0.00 Uhr) 4.35 Make Me Famous Reality-TV-Drama (vom 28.1.2022) 5.30 heute-show präsentiert: Till to go Katar Satirischer Spaziergang mit Till Reiners (Die Sendung „Dinge erklärt – Kurzgesagt“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 52/22 Dienstag, 27.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 3.10 Father Brown Die Leichenräuber (vom 9.12.2016) 3.55 Father Brown Die Sünden des Vaters (vom 16.12.2016) 4.40 Father Brown Der Voodoo-Priester (vom 16.12.2016) 5.20 heute-show spezial Der Cannabis-Selbsttest (vom 9.11.2022) 5.35 Böhmermanns perfekte Weihnachten -6.10 (vom 20.12.2018)

