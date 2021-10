ZDFneo

neoriginal "Start the fck up": Neue Comedyserie in ZDFmediathek und ZDFneo

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Programmiererin Jana (Olga von Luckwald) steht mit ihrer selbst entwickelten App kurz vor dem Durchbruch und ausgerechnet jetzt wird sie von ihrem Freund und ihrer besten Freundin aus der gemeinsamen Firma geworfen. Ab jetzt heißt es für sie "Jana first". Die neue achtteilige ZDFneo-Comedyserie "Start the fck up", ein neoriginal, steht ab Dienstag, 2. November 2021, 10.00 Uhr, ein Jahr lang in der ZDFmediathek. Ab Dienstag, 2. November 2021, 23.15 Uhr, zeigt ZDFneo wöchentlich zwei Folgen.

Jana will als Einzelkämpferin neu durchstarten und mietet sich im Coworking Space "The Next" ein. Hier trifft sie auf chaotische, eigensinnige, aber auch liebenswürdige Kolleginnen und Kollegen, die allesamt vom nächsten großen Ding träumen. Kenny (Kelvin Kilonzo), eine echte Ideenmaschine, ist Freund und Business-Partner von Jens (László Branko Breiding), der geduldig die Nächte durchprogrammiert. Die Öko-Startupperinnen Nura (Mona Pirzad) und Sophie (Karen Dahmen) wollen mit Plastik fressenden Würmern die Welt verbessern, und Influencerin Melina (Lena Meckel) wirkt auf den ersten Blick oberflächlich und naiv, entpuppt sich aber als smarte Businessfrau. Und die gute Seele von allen ist Concierge Joachim (Dominik Weber).

Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 – 66-985180; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/startthefckup

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/start-the-fck-up/

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell