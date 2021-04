ZDFneo

Neue Show: "Studio Schmitt" mit Tommi Schmitt in ZDFneo und in der ZDFmediathek

Ob zur tagesaktuellen Schlagzeile aus dem Boulevard, der neuesten Polit-Debatte oder zu den aktuellen Social-Media-Trends - Tommi Schmitt hat eine Meinung und sagt, was er denkt - ehrlich und direkt. In seiner neuen Personality-Show "Studio Schmitt", die ab 8. April 2021, donnerstags um 20.15 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen ist, erleben die Zuschauer und Zuschauerinnen einen authentischen und persönlichen Tommi Schmitt.

Smarte Unterhaltung trifft gutes altes Fernsehen: Die Interviews mit seinen Gästen, Stand-Up-Einspieler oder Studioaktionen tragen seine Handschrift. "Studio Schmitt" zeigt: Tommi Schmitt hat Ideen, wirft Fragen auf und hat vor allem seinen eigenen Blick auf die Welt.

"Ich freue mich auf Gäste aus verschiedenen Bereichen: Schauspielerei, Musik, Sport, Journalismus, Literatur. Es kommen aber auch vielleicht nicht so bekannte Menschen mit spannenden Berufen. Einfach Leute, die mich interessieren - und im besten Fall nicht nur mich", so Moderator Tommi Schmitt.

Zu Gast in der ersten Ausgabe ist die stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung "Die Zeit" und Podcast-Moderatorin Sabine Rückert. In weiteren Ausgaben werden unter anderen Fußballspieler Leon Goretzka und Comedienne Hazel Brugger ins "Studio Schmitt" kommen.

