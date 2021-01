ZDFneo

Free-TV-Premiere: "Years and Years" in ZDFmediathek und ZDFneo

BBC-Serie mit Emma Thompson

Wer ist die provokante Frau in der TV-Talkrunde? Nachrichten aus aller Welt sind ihr " scheißegal " , globale politische Entwicklungen absolut " schnurz " . Emma Thompson spielt in der Dramaserie " Years and Years " die provozierende Politikerin Vivian Rook: Vivian Rook interessiert sich nur dafür, dass die Müllabfuhr in ihrem Bezirk pünktlich kommt und niemand mehr auf den Gehwegen parkt. Das Publikum im Fernsehstudio klatscht Beifall, als sie ihre erschreckenden Ansichten vor laufender Kamera verkündet. Sie lässt sich auch nicht beirren, als ihr mit dem Rauswurf aus der Sendung gedroht wird. Im Gegenteil, Vivian Rook genießt den Auftritt. In ZDFneo sind alle sechs Folgen der BBC-Serie am Donnerstag, 14. Januar 2021, ab 20.15 Uhr zu sehen und ab Freitag, 15. Januar 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Währenddessen sitz die britische Großfamilie Lyons aus Manchester vor dem Fernseher und verfolgt den Auftritt Rooks. Die einen sind geschockt, die anderen fasziniert und sogar begeistert von der Unternehmerin und Parteigründerin. Das Unheil nimmt seinen Lauf ... In der Serie stehen die Lyons über einen Zeitraum von 15 Jahren im Fokus des Geschehens. In großen Zeitsprüngen erzählt sie von deren Träumen, Sehnsüchten und Schicksalen. Während Vivian Rook zu einer einflussreichen Politikerin aufsteigt, gerät Großbritannien nach und nach in den Ausnahmezustand. Die Lage in der Welt ist alarmierend: Griechenland und Spanien revoltieren, in Italien herrscht Bürgerkrieg, Angela Merkel ist gestorben, die Briten sind aus der EU ausgetreten, und ein neuer Bankencrash hat die Weltwirtschaft in Trümmer gelegt. Spätestens seit Donald Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit eine Atomrakete auf eine chinesische Insel abwerfen ließ, steht die Welt symbolisch in Flammen, und das Leben der Lyons hat sich immens verändert. Außerdem in der ZDFmediathek und in ZDFneo: Neue Folgen von " Death in Paradise " als Free-TV-Premiere. Am Freitag, 15. Januar 2021, 20.15 Uhr, startet die neunte Staffel mit acht neuen Folgen in ZDFneo. In der ZDFmediathek ist die komplette Serie ab Samstag, 16. Januar 2021, 10.00 Uhr, für 30 Tage abrufbar. Ralf Little gibt im Laufe der Staffel seinen Einstand als Detective Inspector Neville Parker. Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 701-2717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/yearsandyears Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/years-and-years/ Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen alle sechs Folgen von " Years and Years " im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit. https://twitter.com/ZDFpresse

