ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 14. Dezember 2020

MainzMainz (ots)

Woche 04/21

Mittwoch, 27.01.

Bitte Programmänderung beachten:

1.55 neoriginal

Dead End

Mit den Cowboys kam das Verbrechen

Sechsteilige Crime-Serie

(vom 26.2.2019)

Emma Antje Traue

Peter Kugel Michael Gwisdek

Betti Steiner Victoria Schulz

Michael Schubert Lars Rudolph

Lars Herbst Fabian Busch

Verena Thalbach Katrin Angerer

Alma Heike Hanold-Lynch

Frank Sven Gehardt

Nina Inka Löwendorf

Mimi Fe Freundner

Schnitt: Alex Kutka

Musik: Markus Kienzl

Kamera: Thomas Kürzl

Buch: Christopher Schier, Magdalena Gracewicz

Regie: Christopher Schier

Deutschland 2018

2.40 neoriginal

Dead End

Gestorben wird immer

Sechsteilige Crime-Serie

(vom 5.3.2019)

Emma Antje Traue

Peter Kugel Michael Gwisdek

Betti Steiner Victoria Schulz

Michael Schubert Lars Rudolph

Lars Herbst Fabian Busch

Mona Schott Marie Anne Fliegel

Alfred Rauch Horst Westphal

Jakob Sommer Rüdiger Klink

Mama Betti Susanne Scholl

Portier Jakob Keller

Herta Schütte Marianne Wardin

Dr.Eva Diestelfink Corinna Kirchhoff

Schnitt: Alex Kutka

Musik: Markus Kienzl

Kamera: Thomas Kürzl

Buch: Magdalena Grazewicz

Regie: Christoph Schier

Deutschland 2018

3.20 neoriginal

Dead End

C'est la vie

Sechsteilige Crime-Serie

(vom 12.3.2019)

Emma Antje Traue

Peter Kugel Michael Gwisdek

Betti Steiner Victoria Schulz

Michael Schubert Lars Rudolph

Lars Herbst Fabian Busch

Dr. Eva Diestelfink Corinna Kirchhoff

Kevin Nikolai Kinski

Rosa Valerie Koch

Ausbilder Fallschirmschule Nic Romm

Pilzesammler Burkhard Minack

Schnitt: Alex Kutka

Musik: Markus Kienzl

Kamera: Thomas Kürzl

Buch: Magdalena Grazewicz, Thomas Gerhold, Christopher Schier

Regie: Christopher Schier

Deutschland 2018

4.05 neoriginal

Dead End

Schicksal und Stärke

Sechsteilige Crime-Serie

(vom 19.3.2019)

Emma Antje Traue

Peter Kugel Michael Gwisdek

Betti Steiner Victoria Schulz

Michael Schubert Lars Rudolph

Lars Herbst Fabian Busch

Nina Inka Löwendorf

Kevin Nikolai Kinski

Dr. Eva Diestelfink Corinna Kirchhoff

Frau Schmidt Inga Dietrich

Dr. Kleemann Christian Kuchenbuch

Schuberts Frau Laura Schuhrk

Andreas Haase Markus Schinkel

Mira Mariella Aumann

Bernhardt Schmidt Detlef Matthes

Schnitt: Nils Landmark

Musik: Markus Kienzl

Kamera: Thomas Kürzl

Buch: Magdalena Grazewicz, Thomas Gerhold, Christopher Schier

Regie: Christopher Schier

Deutschland 2018

4.50 neoriginal

Dead End

Nur ein Apfel

Sechsteilige Crime-Serie

(vom 26.3.2019)

Emma Antje Traue

Peter Kugel Michael Gwisdek

Betti Steiner Victoria Schulz

Michael Schubert Lars Rudolph

Lars Herbst Fabian Busch

Nina Inka Löwendorf

Kevin Nikolai Kinski

Dr. Eva Distelfink Corinna Kirchhoff

Konarski Gustav Peter Wöhler

Mimi Fe Freundner

Kathi Breuer Muriel Wimmer

Schuberts Frau Laura Schuhrk

Ines Regine Hentschel

Michael Gunnar Helm

Schnitt: Nils Landmark

Musik: Markus Kienzl

Kamera: Thomas Kürzl

Buch: Magdalena Grazewicz, Thomas Gerhold, Christopher Schier

Regie: Christopher Schier

Deutschland 2018

5.35 neoriginal

- 6.20 Dead End

Ich war's nicht

Sechsteilige Crime-Serie

(vom 2.9.2019)

Emma Antje Traue

Peter Kugel Michael Gwisdek

Betti Steiner Victoria Schulz

Michael Schubert Lars Rudolph

Lars Herbst Fabian Busch

Nina Inka Löwendorf

Kevin Nikolai Kinski

Schnitt: Nils Landmark

Musik: Markus Kienzl

Kamera: Thomas Kürzl

Buch: Magdalena Grazewicz, Christopher Schier

Regie: Christopher Schier

Deutschland 2018

("Hidden Agenda" - Folgen 1 bis 4 entfallen)

Donnerstag, 28.01.

Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:

6.20 Terra Xpress

Invasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz

(vom 23.10.2019)

6.50 Terra X

Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär

(vom 1.3.2016)

7.35 Terra X

Albrecht Dürer - Superstar

Film von Christian Stiefenhofer

(vom 8.10.2019)

8.15 Die Küchenschlacht

Alexander Herrmann sucht den Spitzenkoch

(ZDF 21.1.2016)

9.00 Stadt, Land, Lecker

(vom 25.2.2020)

9.45 Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(ZDF 27.1.2021)

10.35 Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(vom 29.1.2019)

11.30 Dinner Date

Die Datingshow mit Biss

Stefan M.

(vom 16.10.2019)

12.15 Monk

Mr. Monk ist betrunken

(vom 21.10.2017)

12.55 Monk

Mr. Monk und Mrs. Monk

(vom 21.10.2017)

13.35 Psych

Bigfoot und die Spencersons

(vom 23.8.2019)

14.15 Psych

No Country For Two Old Men

(vom 23.8.2019)

15.00 Monk

Mr. Monk ist betrunken

(von 12.15 Uhr)

(Terra X: Humboldt und die Neuentdeckung der Natur" entfällt)

