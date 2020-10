ZDFneo

ZDFneo, Programmänderung

Mainz, 20. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 45/20 Donnerstag, 05.11. Bitte Programmänderung beachten: 5.20 Father Brown -6.05 Der himmlische Chor Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Chris Preston Buch: Rachel Flowerday Regie: Paul Gibson Großbritannien 2020 (Bitte streichen: Titel folgt) Freitag, 06.11. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 6.05 Father Brown Die Bienenkönigin Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Caroline Bridges Buch: Rachel Flowerday Regie: Dominic Keavey Großbritannien 2020 6.50 Father Brown Die Waage der Gerechtigkeit Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Chris Preston Buch: Rachel Flowerday Regie: Darcia Martin Großbritannien 2020 7.35 Father Brown Die Weisheit der Narren Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Andy Clark Buch: Rachel Flowerday Regie: Paul Gibson Großbritannien 2020 8.25 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (vom 10.11.2011) (Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen.) .................................................... 2.40 Agatha Raisin Der tote Kaplan Teil 1 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) 3.25 Agatha Raisin Der tote Kaplan Teil 2 Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019) 4.15 Father Brown Der Familienwettstreit Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Chris Preston Buch: Rachel Flowerday Regie: Darcia Martin Großbritannien 2020 5.00 Father Brown Die Zahlen des Teufels Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Andy Clark Buch: Rachel Flowerday Regie: Paul Gibson Großbritannien 2020 5.50 Father Brown -6.35 Der verdorbene Fluss Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Chris Preston Buch: Rachel Flowerday Regie: Jennie Paddon Großbritannien 2020 (Bitte streichen: Titel folgt) Woche 46/20 Samstag, 07.11. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.35 Terra X Russland von oben St. Petersburg, Moskau und die Wolga 7.20 Terra X Russland von oben Kamtschatka und die wilden Tiere 8.00 Terra X Russland von oben Sibirien und die weite Wildnis 8.45 Terra X Russland von oben Kalte Küsten und ewiges Eis 9.30 Terra X Wale, Robben, Riesenbären - Das Ochotskische Meer 10.15 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Antarktis - Expedition in die Zukunft 11.00 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Die Weltenveränderer 11.45 Terra X Der große Bluff Meisterbetrüger der Geschichte 12.25 Terra X F wie Fälschung - Die großen Blender 13.10 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 1. Der Anfang von allem 13.55 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 2. Untergang und Neubeginn 14.40 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 3. Die großen Rätsel 15.25 Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz (ZDF 4.8.2020) Deutschland 2020 16.10 Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz (ZDF 11.8.2020) Deutschland 2020 (Weiterer Ablauf ab 16.50 Uhr wie vorgesehen.) ......................................... Bitte Programmänderung beachten: 3.40 Father Brown Der Fluch der Schönheit Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Chris Preston Buch: Rachel Flowerday Regie: Paul Gibson Großbritannien 2020 4.30 Father Brown Das Welken der Rosen Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Chris Preston Buch: Rachel Flowerday Regie: Jennie Paddon Großbritannien 2020 5.15 Father Brown -6.00 Der Turm der verlorenen Seelen Deutsche Erstausstrahlung Father Brown Mark Williams Mrs McCarthy Sorcha Cusack Penelope Windermere (Bunty) Emer Kenny Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Mallory Jack Deam Sergeant Goodfellow John Burton Kamera: Caroline Bridges Buch: Rachel Flowerday Regie: Dominic Keavey Großbritannien 2020 (Bitte streichen: Titel folgt. Die Sendung "Frag den Lesch" wurde auf Sonntag, 08.11.2020 verschoben.) Sonntag, 08.11. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.00 Frag den Lesch Wo Naturwissenschaften an ihre Grenzen stoßen (vom 3.12.2014) Deutschland 2014 6.15 Terra X Geschichte der Tiere: Der Hund (vom 5.8.2015) 7.00 Terra X Geschichte der Tiere: Die Katze (vom 12.8.2015) 7.45 Terra X Der sechste Sinn der Tiere (vom 20.6.2015) 8.30 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Antarktika 9.10 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Asien 9.55 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Südamerika 10.40 Terra X Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko 11.25 Terra X Schatzjagd an der Seidenstraße 12.10 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Verlorenes Wissen 12.55 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Brisante Funde 13.40 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Rätselhafte Bauten 14.20 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Geheimnisvolle Botschaften 15.05 Die glorreichen 10 Die rätselhaftesten Kapitel der Geschichte 15.50 30 Jahre Mauerfall An Tagen wie diesen Der 9. November 16.35 Sketch History Neues von gestern 17.00 Death in Paradise Doppelmord der anderen Art 17.55 Death in Paradise Besuchszeiten (Weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 47/20 Samstag, 14.11. Bitte Programmänderung beachten: 2.10 Silent Witness Flug in den Tod (1) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Kamera: Kieran McGuigan Buch: Graham Mitchell Regie: Julia Ford Großbritannien 2019 3.05 Silent Witness Flug in den Tod (2) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Kamera: Kieran McGuigan Buch: Graham Mitchell Regie: Julia Ford Großbritannien 2019 4.00 Silent Witness Dunkles Geheimnis (1) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Kamera: Kieran McGuigan Buch: Ed Whitmore Regie: Thaddeus O'Sullivan Großbritannien 2019 4.50 Silent Witness Dunkles Geheimnis (2) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Kamera: Kieran McGuigan Buch: Ed Whitmore Regie: Thaddeus O'Sullivan Großbritannien 2019 5.40 Terra Xpress -6.10 Invasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz (vom 23.10.2019) Deutschland 2019 (Bitte streichen: Titel folgt) Dienstag, 17.11. Bitte Programmänderung beachten: 2.15 Silent Witness Falsche Rache (1) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Kamera: Lionel Garrote-Belizan Buch: Timothy Prager Regie: Kate Saxon Großbritannien 2019 3.05 Silent Witness Falsche Rache (2) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Kamera: Lionel Garrote-Belizan Buch: Timothy Prager Regie: Kate Saxon Großbritannien 2019 4.00 Silent Witness Eiskalte Hoffnung (1) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Buch: Lena Rae Regie: Tracey Larcombe Großbritannien 2019 4.50 Silent Witness Eiskalte Hoffnung (2) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Buch: Lena Rae Regie: Tracey Larcombe Großbritannien 2019 5.50 Terra X -6.20 Welten-Saga Die Schätze Südostasiens (Bitte streichen: Titel folgt) Mittwoch, 18.11. Bitte Programmänderung beachten: 2.05 Silent Witness Außer Kontrolle (1) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Buch: Michael Crompton Regie: Dominic Leclerc Großbritannien 2019 3.00 Silent Witness Außer Kontrolle (2) Deutsche Erstausstrahlung Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz Carr Buch: Michael Crompton Regie: Dominic Leclerc Großbritannien 2019 (Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 3.50 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell