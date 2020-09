ZDFneo

ZDFneo: Drehstart für neoriginal "Die Macht der Kränkung"

Mit Murathan Muslu, Julia Koschitz, Johanna Wokalek, Antje Traue und andere

Mainz (ots)

In Wien und Linz haben die Dreharbeiten zur sechsteiligen Dramaserie mit dem Arbeitstitel "Die Macht der Kränkung" für ZDFneo begonnen. Darin geht es um ein Amokszenario in einem Einkaufszentrum. In jeder Folge stehen das Schicksal und die Kränkungen einer Figur im Fokus, die mehr und mehr in einen Ausnahmezustand gerät und so zum Täter werden könnte. Murathan Muslu, Julia Koschitz, Johanna Wokalek, Antje Traue, Lea Zoë Voss, Jonas Holdenrieder, Ulrike Willenbacher und andere stehen vor der Kamera. Regisseur ist Umut Dağ, die Drehbücher schrieb Agnes Pluch.

Georg (Murathan Muslu) ist Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma. Für seine durch einen Unfall erblindete Frau Eva (Antje Traue) hat er sich mit Mixed Martial Arts und Anabolika im wahrsten Sinne stark gemacht. Aber sein Körper reagiert darauf und zeigt ihm gefährlich deutlich die Grenzen auf. Er möchte zum Teamleiter aufsteigen, um Eva ein besseres Leben bieten zu können. Aber zu viele Situationen eskalieren. Mira (Julia Koschitz) ist nicht die einzige, die sich bei Georgs Vorgesetzten über ihn beschwert. Dabei steht für Mira an diesem Tag viel auf dem Spiel. Ihr Job ist alles für sie. Für ihren Arbeitgeber hat sie ein neues Produkt entwickelt, aber ihr Chef, mit dem sie eine Affäre hat, droht sie dabei zu hintergehen.

Zu ihrer Mutter Ingeborg (Ulrike Willenbacher) hat Mira ein angespanntes Verhältnis. Dabei möchte Ingeborg sich mit ihrer Tochter aussöhnen, jetzt wo sie nach dem Tod ihres Mannes eine neue Liebe gefunden hat. Ihrem Nachhilfeschüler Paul (Luis Aue), zu dem Ingeborg eine sehr innige Beziehung hat, zieht es den Boden unter den Füßen weg, als er erfährt, dass Ingeborg der Liebe wegen ins Ausland gehen möchte. Pauls Mutter Sarah (Johanna Wokalek) ist ihm dabei keine Hilfe. Als Ärztin und alleinerziehende Mutter ist sie immer am Limit, ihren Stress kann sie zuweilen nur mit Tabletten und Alkohol aushalten. Lorenz (Jonas Holdenrieder) kellnert in der Shopping-Mall. Bei seiner Vorgeschichte ist er froh, den Job bekommen zu haben. Er ist heimlich verliebt in Saschi (Lea Zoë Voss), die als Friseurin auch im Einkaufszentrum arbeitet. Aber Saschi hat eigentlich etwas mit Mario (Paul Wollin), einem Sicherheitsbeamten und Kollegen von Georg.

Drehbuchautorin Agnes Pluch hat die Figuren sensibel miteinander verwoben und dringt tief in deren Psyche ein. Das Dramatische liegt hier im Alltäglichen. Jede der Hauptfiguren erfährt Kränkungen und wird auch selbst zum Kränkenden. Doch wann sitzt der Schmerz bei einem Menschen so tief, dass er sich gewaltsam Bahn brechen muss? Die Serie beruht in der Grundidee auf dem Sachbuch "Die Macht der Kränkung" des Psychiaters Reinhard Haller.

"Die Macht der Kränkung" ist eine Produktion der Mona Film und Tivoli Film (Produzenten Thomas Hroch und Gerald Podgornig) in Koproduktion mit ZDFneo und ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Filmfonds Wien. Silvia Hubrich ist die verantwortliche ZDF-Redakteurin, Christiane Meyer zur Capellen ist die ZDFneo-Koordinatorin. Die Dreharbeiten dauern bis 27. November 2020. Ein Sendetermin in ZDFneo steht noch nicht fest.

