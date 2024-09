rbb 88.8

Anna Loos auf rbb 88.8 über ihre Ehe mit Jan Josef Liefers: "Wir sind sehr gutes Porzellan."

Das Künstlerpaar hat im August seinen 20. Hochzeitstag gefeiert - die "Porzellanhochzeit". Bei ihrem Auftritt in "Knapp Daneben - Musik & Talk mit Heiner Knapp", sagte die Schauspielerin und Sängerin am Dienstagabend (3.9.), den Begriff "Porzellanhochzeit" finde sie sehr passend:

"Weil das alles fragil ist. Zwei Leute treffen aufeinander und verbringen ihre Leben miteinander. Wenn man das wirklich intensiv macht, dann ist das natürlich nicht ohne Hürden. Und am Ende bedeutet es, dass man als Mensch an sich arbeiten muss. Es macht keinen Sinn, an dem anderen rumzuschrauben, das bringt nichts. Ich muss halt an mir arbeiten, und das ist auch was Tolles, was einem eine Beziehung schenkt als Erkenntnis. Wir sind sehr gutes Porzellan."

Sie selbst arbeite zum Beispiel daran, nicht immer alles kontrollieren zu wollen: "Ich habe die Fäden sehr gerne in der Hand und gebe sie ungern ab."

Bei der Show im Haus des Rundfunks mit Gastgeber Heiner Knapp von rbb 88.8 saß auch der Ehemann von Anna Loos, Schauspieler Jan Josef Liefers, im Publikum. Er schwärmte anschließend von der Bühnenpräsenz seiner Frau:

"Ich finde es immer faszinierend, wie sie für jeden Raum so ein eigenes Gefühl entwickelt und wie sie ganz bei sich ist und trotzdem die Sympathien der Leute einsammelt und wie entspannt sie dabei ist. Ich habe sowieso viel Bewunderung für die Fähigkeiten von Anna, ihr Talent und wie sie damit umgeht."

Umgekehrt outet sich Anna Loos, die selbst Titelfigur der Krimi-Reihe "Helen Dorn" ist, als großer Fan des Münster-Tatorts mit Jan Josef Liefers: "Ich feiere die auch. Ich liebe das Münster-Tatort-Team. Ich war früher Schimanski-Fan, Götz war mein Held als Kommissar. Jetzt sind das natürlich Thiel und Boerne, ganz klar!"

Ab Mitte Oktober gehen Anna Loos und Jan Josef Liefers gemeinsam auf Tour - mit einer szenischen Lesung über eine Ehekrise.

