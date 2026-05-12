Interzoo - Internationale Fachmesse für den Heimtier-Bedarf

Start der Interzoo-Woche: fünf Tage voller Highlights für die internationale Heimtierbranche auf der Weltleitmesse

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Wiesbaden/Nürnberg (ots)

Vom 12. bis 15. Mai 2026 findet die 39. Interzoo in Nürnberg statt. Die WZF GmbH, Veranstalterin der weltweit wichtigsten B2B-Fachmesse der Heimtierbranche, vermeldet mit rund 2.400 Ausstellern aus rund 70 Ländern die größte und internationalste Veranstaltung in ihrer Geschichte. Neben der umfangreichen Präsentation neuester Angebote und Trends im Heimtiersektor erwartet die Fachbesucher ein vielfältiges Begleitprogramm, das bereits am 11. Mai 2026 mit zwei Konferenzen startete. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher aus rund 140 Ländern auf zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch mit Entscheidern und Innovatoren der Branche freuen.

Die Interzoo 2026 bietet ein einzigartiges Spektrum an Produkt- und Markenpräsentationen mit Impulsen und Innovationen von etablierten Herstellern, Newcomern und Start-ups aus allen Teilen der Welt. Mit rund 2.400 Ausstellern in 15 Hallen auf einer Gesamtausstellungsfläche von 150.000 Quadratmetern, zwei neuen, ganztägigen Events, mehreren Kurzkonferenzen sowie den Bühnenprogrammen auf der Fresh Ideas Stage in Halle 3 und der neuen Sourcing Stage in Halle 12 gibt die Weltleitmesse einen Gesamtüberblick über die neuesten Entwicklungen und wichtigsten Trends der globalen Heimtierbranche, die im vergangenen Jahr über 189 Milliarden Euro erwirtschaften konnte.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Interzoo ist ihre hohe Internationalität. Mit einem Ausstelleranteil von 87 % aus dem Ausland bildet die Interzoo das Angebot des Heimtiermarkts auf allen fünf Kontinenten ab. Nach Deutschland sind am stärksten Aussteller aus den Ländern China, Italien, Türkei, den Niederlanden, Belgien, Spanien, USA, Polen und Großbritannien vertreten. Darüber hinaus präsentieren sich in diesem Jahr 16 Länder mit einem eigenen Länderpavillon. Neu sind die nationalen Gemeinschaftsstände aus Thailand, der Türkei und Spanien. Besucherseitig werden bei der diesjährigen Veranstaltung Teilnehmer aus 140 Ländern erwartet. Diese Aussteller- und Besucherzahlen unterstreichen die hohe Zugkraft der Interzoo als Weltleitmesse.

Eine weitere Besonderheit der Interzoo ist ihr einzigartiger Teilnehmer-Mix, der die unnachahmliche Qualität der Messe garantiert. Der Besuch der Messe ist streng reglementiert: Ausschließlich ausgewiesene und akkreditierte Fachbesucher sowie Pressevertreter haben Zutritt, wodurch den Teilnehmern ein Messerlebnis auf höchstem professionellem Niveau geboten werden kann. Aufgrund ihrer Internationalität und ihrer exklusiven Besucherstruktur ist die Interzoo die einzige B2B-Fachmesse der Heimtierbranche, die von UFI, dem Weltdachverband der Messewirtschaft, als "international UFI approved event" zertifiziert ist.

"Die Interzoo ist ein Werkzeug und Möglichmacher", kommentiert Gordon Bonnet, Geschäftsführer der Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) und des ZZF - Zentralverbands der Heimtierbranche e.V. "Sie ist ein Ort, der Menschen, Märkte und Ideen verbindet. Und sie ist das Ergebnis einer Branche, die mit großer Verantwortung, Innovationskraft und mit echter Leidenschaft arbeitet."

Aussteller und Fachbesucher können in Nürnberg fast eine ganze Woche intensiv in die Trends von heute und morgen eintauchen, Innovationen mit allen Sinnen erleben und neue Entwicklungen mit Herstellern beziehungsweise potenziellen Einkäufern diskutieren.

"Viele Unternehmen zeigen ihre Produktneuheiten erstmals auf der Interzoo. Für uns als Veranstalter ist dies immer wieder eine ganz besondere Ehre und der Beweis, dass die Interzoo weltweit Taktgeber und wichtigste Plattform für den Kontakt mit internationalen Entscheidern, Einkäufern und Key Playern der Heimtierbranche ist", sagt Dr. Rowena Arzt, Bereichsleiterin Messen bei der Interzoo Veranstalterin WZF GmbH.

Aktuelle Zahlen zur Heimtierhaltung machen deutlich, welche wichtige Rolle Tiere im Leben vieler Menschen spielen. In vielen europäischen Ländern ist ihre Anzahl im vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt werden in Europa rund 200 Millionen Hunde und Katzen und etwa 80 Millionen Kleintiere, Reptilien und Vögel gehalten. Hinzu kommen noch Fische in Aquarien.

Auch in Deutschland stehen Katzen und Hunde an der Spitze: Katzen sind in knapp jedem vierten Haushalt in Deutschland zu Hause (15,7 Millionen), Hunde (10 Millionen) folgen auf Platz zwei der Beliebtheitsskala, so haben es der ZZF - Zentralverband der Heimtierbranche e.V. und der Industrieverband Heimtierbedarf e.V. (IVH) in einer Erhebung ermittelt. Darüber hinaus gibt es 4,4 Millionen Kleintiere und 3,3 Millionen Ziervögel. Fische leben in den Aquarien von 1,6 Millionen Haushalten und in Gartenteichen von 900.000 Haushalten. Außerdem werden als Heimtiere Homefarming-Tiere wie Hühner oder Wachteln in 600.000 Haushalten und Reptilien und Amphibien in 500.000 Haushalten gehalten.

Die Beliebtheit von Katzen und Hunden spiegelt sich auch in den Kernsegmenten der Messe: 1.734 Aussteller zeigen Produkte für Hunde und mehr als 1.400 Aussteller der Interzoo 2026 bieten Produkte für Katzen an. 299 Aussteller stellen Artikel für Kleintiere und Nager vor. Bei 245 Ausstellern können Besucher Neues aus der Welt der Aquaristik entdecken, bei 106 Ausstellern gibt es neue Produkte aus dem Bereich der Terraristik zu sehen. Artikel für Ziervögel zeigen 201 Aussteller. 139 Aussteller präsentieren Produkte für Tiere im Garten und Homefarming.

Laut Norbert Holthenrich, Präsident des ZZF - Zentralverband der Heimtierbranche e.V., dem ideellen Träger der Interzoo, sticht ein Produkttrend besonders hervor: "Heimtiere sind für viele Menschen Familienmitglieder und wichtige Begleiter. Entsprechend wächst das Interesse an präventiven Gesundheitslösungen, die das Wohlbefinden von Heimtieren unterstützen und die Lebenserwartung der Heimtiere verlängern sollen." Funktionale Tiernahrung und Ergänzungsfuttermittel sollen die Verdauung, Gelenke oder auch die mentale Gesundheit unterstützen. Andere Hersteller setzen auf Haut-, Fell- und Zahnpflege sowie KI-gestütztes Gesundheitsmonitoring und Fitness-Tracker.

Neben Innovationen im Bereich der Tiergesundheit sind auf der Interzoo auch viele nachhaltige Neuheiten zu entdecken. Während es für Hunde bei vielen Ausstellern Futter und Snacks auf Basis nachhaltiger alternativer Proteinquellen wie z.B. Insekten zu entdecken gibt, liegt der Fokus bei Katzen stärker auf dem Zubehör und den Bedarfsartikeln. Zahlreiche Aussteller haben beispielweise nachhaltiges Katzenstreu auf Basis innovativer Rohstoffe wie Kokos oder Olivenkernen im Angebot.

Wie das Marktforschungsinstitut Euromonitor berichtet, erreichte der weltweite Markt für Heimtierbedarf im vergangenen Jahr ein Umsatzvolumen von mehr als 189 Milliarden Euro (plus 3,1 Prozent). Die größten Märkte sind Nordamerika mit über 84,6 Milliarden Euro und der europäische Markt mit rund 52,4 Milliarden Euro Umsatz.

In Europa geben die Briten mit 7,5 Milliarden Euro am meisten für Heimtierbedarf aus, Frankreich und Deutschland folgen mit rund 7 Milliarden Euro an zweiter Stelle. In Deutschland stagnierte der stationäre Handel im vergangenen Jahr auf einem Niveau von 5,3 Milliarden Euro. Im Internet kauften Tierhaltende für 1,5 Milliarden Euro ein. Gestiegen ist vor allem der Umsatz mit Katzenfutter und Snacks für Vierbeiner. Norbert Holthenrich kommentiert: "Der Heimtiermarkt wächst, aber differenzierter und anspruchsvoller als in den Jahren zuvor. Die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen sowohl für die Heimtierbranche als auch für Tierfreunde eine Herausforderung dar."

Die begleitenden Veranstaltungen der Interzoo greifen die aktuellen Themen des internationalen Heimtiermarktes auf und geben der sich immer stärker diversifizierenden Branche Orientierung für den Status Quo und Inspiration für die Zukunft. Am 11. Mai 2026, ein Tag vor dem Beginn des eigentlichen Messebetriebs, fand die erste Interzoo Sustainability Conference statt. Während der ganztägigen Konferenz erhielten CSR-Manager und Nachhaltigkeitsexperten der Heimtierbranche praxisnahe Empfehlungen zur Implementierung sich wandelnder Regularien und konnten mit renommierten Sustainability-Experten strategische Perspektiven diskutieren. Am gleichen Tag fand das Petfood Forum Europe statt, dessen Schwerpunkt auf Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffen von Heimtiernahrung liegt.

Im weiteren Verlauf der Woche darf sich die internationale Grooming Community auf einen ganztägigen Event freuen (International Groomers' Day am 14. Mai 2026). Neu ist auch in Halle 12 die Sourcing Stage mit Vorträgen zu den aktuellen Herausforderungen bei internationalen Beschaffungsprozessen und im Lieferketten-Management. Auf der Fresh Ideas Stage in Halle 3 gibt es täglich Präsentationen zu Produktinnovationen von bekannten Herstellern sowie neuen Marktteilnehmern.

Darüber hinaus profitieren Besucher und Aussteller von sechs Academy Sessions zu den Heimtiermärkten in Europa, Asien, Kanada und Brasilien sowie den Trendthemen Healthcare und Social Media. Am US Partnership Pavilion können sich Besucher in einem eigens eingerichteten Forum über die Geschäftsmöglichkeiten in den USA informieren.

Die Veranstalter der Interzoo haben 2026 zahlreiche Sonderflächen konzipiert, die die Produktpräsentationen an den Messeständen komplementieren. Erstmalig zeigt die Interzoo einen Terrarien-Showcase im Übergang von Halle 1 zur Halle 3C, der die Vielfalt dieses Produktsegments verdeutlicht. Mit der AquaSphere in Halle 12 ermöglicht die Interzoo, die faszinierende Welt der Aquaristik virtuell zu erleben. Im Bereich Eingang Mitte wurden Productshowcases geschaffen, in denen Unternehmen ihre zentralen Produkte für die unterschiedlichen Tiersegmente sowie zu den wichtigen Trend-Themen "Sustainability" und "Healthcare" präsentieren können. In Summe bieten die Productshowcases in diesem Jahr einen Überblick über 245 Produkte. Deutsche Start-Ups und internationale Newcomer zeigen ihre jungen Produktideen auf Sonderflächen, die in Halle 3 zu finden sind.

Die Vielschichtigkeit der Interzoo, die Handelsplattform, Treffpunkt und Ideenlabor für die internationale Heimtierbranche ist, spiegelt sich auch in den Preisen wider, die dieses Jahr verliehen werden. Im Rahmen der Eröffnungsfeier der Interzoo am Abend des 11. Mai wurde der Interzoo Sustainability Award überreicht. Darüber hinaus ehrten die Veranstalter Aussteller mit dem Interzoo Pioneer Award und Longest Distance Award. Der erstmals von der Interzoo überreichte Personality Award wurde dem Präsidenten des ZZF Norbert Holthenrich für seinen Beitrag zur Entwicklung der Interzoo übergeben.

Möchten Sie mehr über aktuelle Trends bei Heimtierfutter und -zubehör erfahren? Die Pressemeldung "Trends der Interzoo 2026" finden Sie unter:

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