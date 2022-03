Gruner+Jahr, Couch

Vom Pocket zur 360-Grad-Marke und Love Brand der Living-Szene: COUCH wird 10 Jahre alt

Hamburg (ots)

Im Mai 2012 erschien die erste COUCH. Ein Magazin im Pocket-Format, das die Lücke zwischen klassischen Wohnzeitschriften und jungen Frauen-Heften schließen sollte. COUCH war von Beginn an als multimediale Living- und Lifestyle-Marke angelegt. Es sollte die junge, wohn- und fashioninteressierte Zielgruppe in Print und Digital gleichermaßen inspirieren und zusammenbringen. Eine eigene Website hatte COUCH gleich zum Start, 2017 kam die COUCH-Community hinzu, COUCH-affine Influencer:innen inspirierten die Leser:innen fortan auch in den Heftausgaben. Innovativ im damaligen Magazinmarkt, wo User Generated Content in Print bisher nicht stattfand. Und heute? Als 360-Grad-Marke wächst COUCH kontinuierlich in allen Bereichen.

Matthias Frei, Living-Publisher: "COUCH ist in unserem Living-Kosmos die Marke, die am stärksten ausdifferenziert ist. Vom Printheft über die digitalen Angebote und einen Podcast bis hin zu Lizenzen wie zum Beispiel die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE bei 'Otto' erreichen wir unsere Love-Brand-Fans über viele Kanäle. Ein Erfolgsrezept, das sich auch in den Zahlen niederschlägt: Um satte 148 Prozent legte COUCH 2021 im Ergebnis zu. Zum Wachstum tragen alle Geschäftsfelder bei. Hinter diesem Erfolg steht ein großartiges Team, das mit großer Lust und Tatkraft dazu beiträgt, die Marke immer weiter zu entwickeln."

Christina Gath, Editorial Director Living: "COUCH hat eine klasse Entwicklung hinter sich. Die Marke ist nie stehen geblieben, hat immer viel ausprobiert und lebt von ihrem bunten Blumenstrauß an Living-, Fashion-, Beauty-, Food- und Zeitgeist-Themen. Bei uns fühlen sich einfach alle Branchen zuhause. Denn wir verkörpern ein ganz besonderes Lebensgefühl und sprechen eine ganz neue Zielgruppe an. Das ist im Markt wirklich einzigartig. Und damit konnten wir uns als feste Größe in der Lifestyle-Branche etabliert. Nicht nur unsere Leser:innen lieben den Themenmix und die ganz eigene, sehr humorvolle Tonalität. Auch viele Influencer:innen sind COUCH verbunden, geben uns authentische Einblicke in ihr Leben. Der Austausch zwischen Leserschaft, Community und Influencer:innen macht riesig Spaß."

"COUCH und die Community kamen genau zur richtigen Zeit", ergänzt Andrea Fischer, Managing Director Living Digital. "Der Social-Media-Hype startete gerade richtig durch, da traf unser Magazin als multimediale 360-Grad-Marke den Puls der Zeit. Mittlerweile ist die couchstyle.de-Community auf 115.000 Mitglieder angewachsen, knapp eine halbe Million Fans folgen der Marke auf Social Media. Der große Zuspruch freut uns und beflügelt uns beim weiteren Ausbau der Marke."

Konfetti auf 164 Seiten: Die Geburtstagsausgabe mit Gewinnspiel und vielen Gratulant:innen

Die Geburtstags-COUCH (Ausgabe 04/2022, ab 4. März im Handel) strotzt nur so vor Partylaune: 164 Seiten führen von Statement-Outfits über eine Interior-Trend-Reise bis hin zu den schönsten COUCH-Momenten der Community. Für die Cover-Homestory öffnet Influencerin Carmushka die Türen ihres Kölner Stadthauses. Beauty-Expert:innen der Branche und Gäste des COUCH-Confidence-Club-Podcasts kommen zu Wort. Typisch COUCH: Mit einem Augenzwinkern teilt die Redaktion die Leserschaft in der COUCH-Leser:innen-Typologie verschiedenen Gruppen zu. Beim großen Gewinnspiel erwarten die Leser:innen zehn Preise aus Interior, Beauty und Reise. Zu guter Letzt gibt es noch die Funfacts aus zehn Jahren COUCH-Geschichte: Im Laufe der Zeit wurden 18 Redaktionsbabys geboren, 159 Geburtstagskuchen verzehrt, in 109 COUCH-Ausgaben insgesamt 18.020 Seiten gedruckt und auf couchstyle.de 1.100 Homestorys veröffentlicht.

Von VIPs über Family & Friends - viele Gratulant:innen schicken Geburtstagsgrüße: Guido Maria Kretschmer, Riccardo Simonetti, Janina Uhse, Marie Nasemann, Nilam Farooq, Anne Dirfard, Rabea Schif, Sängerin Mogli, Doreen Schumacher, Masha Sedgwick, Julian Daynov u.v.m.

Die Geburtstagsausgabe wird von gezielten Marketing- sowie POS-Aktionen mit aufmerksam-keitsstarken Zweitplatzierungs- und Thekendisplays sowie Regalwippern in Form einer Mini-Couch im Lebensmitteleinzelhandel und Tankstellen begleitet. Zudem runden zwei attraktive Abo-Jubiläums-angebote das Geburtstagspaket ab.

Im Interview berichten Christina Gath und Andrea Fischer über die Entwicklung und Zukunft der Marke COUCH.

