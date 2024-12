MUCOS Pharma GmbH & Co. KG

"Im Winter werden die Sieger des Sommers gemacht"

Wie sich Running Sandra im Winter fit hält und Sportverletzungen vorbeugt

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Trotz Eiseskälte, Glatteis und Schnee: Wer im Winter aktiv bleibt, legt den Grundstein für sportliche Erfolge im Sommer. Die Extremsportlerin und Trainerin Sandra Mastropietro zeigt, wie man durch gezieltes Training Verletzungen vorbeugen und die kalte Jahreszeit optimal nutzen kann. Besonders wichtig sind die richtige Ausrüstung, ein angepasster Trainingsplan und eine sinnvolle Regeneration. Bei Sportverletzungen kann die systemische Enzymtherapie mit dem Arzneimittel Wobenzym® die Genesung unterstützen, indem sie Entzündungen reguliert und damit Schwellungen und Schmerzen reduziert - und das mit Wirkstoffen natürlichen Ursprungs.

"Im Winter werden die Sieger des Sommers gemacht." Davon ist die Extremsportlerin und erfahrene Trainerin Sandra Mastropietro überzeugt. Sie nutzt den Winter gezielt, um an Grundlagenausdauer und Kraft zu arbeiten. Vor allem Winterwanderungen, Laufen in der Kälte und Alternativtraining wie Schwimmen stehen auf ihrem Trainingsplan. "Es geht darum, den Körper im Winter anders zu belasten und gleichzeitig Kondition und Muskelaufbau zu fördern", sagt Mastropietro. Wintersport stelle aber auch besondere Anforderungen an den Körper. Um Verletzungen zu vermeiden, hat Sandra Tipps, die Hobby- und Freizeitsportler*innen helfen, sicher durch die kalte Trainingszeit zu kommen.

5 Tipps für ein sicheres Training im Winter:

Passendes Schuhwerk: Schuhe mit gutem Grip und stabiler Sohle minimieren die Rutschgefahr auf glattem Untergrund.

Licht ins Dunkel bringen: Eine gute Stirnlampe sorgt für Sicherheit beim Laufen in den frühen Morgen- oder Abendstunden. Reflektoren und helle Kleidung sind unverzichtbar, um auch im Winterverkehr gut gesehen zu werden.

Krafttraining nicht vernachlässigen: Muskeln sind der Schlüssel zu Stabilität und Belastbarkeit. Regelmäßiges Krafttraining beugt Überlastungen vor.

Aufwärmen ist Pflicht: Gelenke und Muskeln brauchen bei winterlicher Kälte mehr Zeit, um sich an die Belastung zu gewöhnen. Sanftes Gehen und langsames Joggen zum Aufwärmen beugen Verletzungen vor.

Hydration in Balance: Ein häufig unterschätzter Faktor ist ausreichendes Trinken. Auch wenn man im Winter weniger schwitzt, benötigt der Körper eine konstante Flüssigkeitszufuhr, um optimal zu funktionieren.

Regeneration und Hilfe bei Sportverletzungen im Winter

Rutschige Böden, Fehltritte und ungewohnte Belastungen bei kalten Temperaturen: Im Winter kann das Risiko für Sportverletzungen steigen. Wird die Regeneration nach solchen Verletzungen vernachlässigt, kann es zu schmerzhaften Entzündungsprozessen kommen - die systemische Enzymtherapie mit dem Arzneimittel Wobenzym® kann dann die Heilung unterstützen. Die in Wobenzym® enthaltenen Enzyme Bromelain und Trypsin in Kombination mit dem sekundären Pflanzenstoff Rutosid können Schwellungen reduzieren und damit verletzungsbedingte Schmerzen lindern. Diese Entzündungsregulatoren helfen, das Gleichgewicht zwischen entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Botenstoffen wiederherzustellen und tragen so dazu bei, den Entzündungsprozess zu beschleunigen und die Heilung zu fördern.

Sandra Mastropietro betont: "Gerade im Winter ist eine gute Regeneration wichtig. Wobenzym® hat mir schon oft geholfen, nach Verletzungen schneller wieder auf die Beine zu kommen. Gerade bei ungewohnten Belastungen in der kalten Jahreszeit ist das ein echter Vorteil."

Pflichttext:

Wobenzym® magensaftresistente Tablette

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei Schwellungen, Entzündungen oder Schmerzen als Folge von Verletzungen, oberflächlicher Venenentzündung, Entzündung des Harn- und Geschlechtstrakts, schmerzhaften und aktivierten Arthrosen und Weichteilrheumatismus (Erkrankungsbild mit Beschwerden im Bereich von Muskeln, Sehnen, Bändern). Enthält Laktose. MUCOS Pharma GmbH & Co. KG, Miraustraße 17, 13509 Berlin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand: Juni 2017.

Wobenzym® ist in Packungen zu 100, 200, 360 und 800 magensaftresistenten Tabletten in Apotheken erhältlich.

Weiterführende Links:

wobenzym.de

Wirkweise Enzymtherapie: Wie wirken die Enzyme in Wobenzym®?

Arthrose & Enzymtherapie | Interview mit Dr. med. Michael Überall

MUCOS Pharma GmbH & Co KG

Wobenzym® ist eine Marke der MUCOS Pharma GmbH & Co. KG. Das Arzneimittel wird in den eigenen Produktionshallen in Berlin hergestellt. Das 1949 gegründete Unternehmen ist führend auf dem Gebiet der Systemischen Enzymtherapie. 1957 übernahm der Biologe und Diplom-Kaufmann Karl Ransberger das Unternehmen. Er setzte auf ein Enzymprodukt, das er aus den USA mitbrachte: WoBe-Enzym, das auf die Anfangssilben der Entdecker Max Wolf und Helen Benitez zurückgeht und heute als Wobenzym® vertrieben wird. Bis heute ist es ein zentrales Anliegen von MUCOS Pharma, die Systemische Enzymtherapie weltweit bekannt und zugänglich zu machen. Die Enzymprodukte der MUCOS Pharma werden in über 20 Ländern in Europa, Asien und Nordamerika vertrieben. Das Produktportfolio umfasst entzündungshemmende Arzneimittel, außerdem Nahrungsergänzungsmittel, z. B. zur Unterstützung der Regeneration oder des Immunsystems, sowie eine ergänzende bilanzierte Diät zum Diätmanagement bei onkologischen Patienten während und nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie und ein Kosmetikum zur Ergänzung der klassischen Enzymtherapie.

Original-Content von: MUCOS Pharma GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell