dm sowie alverde NATURKOSMETIK, ALANA und dmBio erneut als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet

Veitsbronn

dm-drogerie markt und seine drei Eigenmarken alverde NATURKOSMETIK, ALANA Kindertextilien und dmBio wurden erneut für ihr Engagement im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet. Im Re-Validierungsverfahren konnten dm als Unternehmen sowie die Produktmarken mit herausragenden Ergebnissen wiederholt Spitzenwerte erreichen.

"Auch in der diesjährigen Re-Validierung des GREEN BRANDS Gütezeichens war für uns in der Jury spürbar, dass sich dm mit viel Engagement und Ehrgeiz für die Umwelt einsetzt und es gelingt, ein hohes Niveau der GREEN BRAND Zertifizierung über nun schon mehrere Jahre zu halten. Mit seinen Marken schafft dm ein echtes Angebot für nachhaltigere Drogerieartikel", sagt Norbert Lux, Initiator und Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation GmbH. "Mit der wiederholten Auszeichnung der dm-Marken und auch des Unternehmens, ist dm das erfolgreichste Unternehmen in sieben Ländern mit über 750 validierten und 280 ausgezeichneten Marken", fügt Lux hinzu.

"Dieses Jahr - rund um das 50. Jubiläum von dm - steht für uns ganz im Zeichen von "Lust auf Zukunft" und dem Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Mit umweltverträglicheren Produkten des täglichen Gebrauchs gehen viele Menschen den ersten Schritt hin zu einer lebenswerten Zukunft in ihrem ganz eigenen Umfeld. Dafür engagieren wir uns bei dm jeden Tag und freuen uns darum besonders über diese Auszeichnung", sagt Kerstin Erbe, als dm-Geschäftsführerin verantwortlich für das Ressort Produktmanagement und für den Arbeitskreis Nachhaltigkeit bei dm.

Das Unternehmen dm wurde somit nun bereits zum dritten Mal als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet, während die Marken ALANA und alverde NATURKOSMETIK bereits zum sechsten Mal und dmBio zum vierten Mal das GREEN BRAND Gütesiegel erhalten.

Zu GREEN BRANDS

Das GREEN BRAND Gütesiegel erhalten Marken und Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit, Umwelt-/Klimaschutz und einen gesunden Lebensstil einsetzen und dies in einer unabhängigen, strengen Zertifizierung nachweisen. GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Organisation. Sie verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRANDS Gütesiegel, eine EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit.

Zu dm-drogerie markt

Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 71.600 Menschen in über 3.900 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro erreichen. Die mehr als 46.300 dm-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro. dm wurde zudem von den Kundinnen und Kunden zum besten Drogeriemarkt und beliebtesten der untersuchten Einzelhändler beim "Kundenmonitor 2022" gewählt. dm arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden. Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem "Bericht zur Zukunftsfähigkeit" auf www.dm.de/Nachhaltigkeitsbericht.

