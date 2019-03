DQS GmbH

DQS-Auditleitfaden ISO 9001 - wertvolles Expertenwissen im Qualitätsmanagement

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) stellt jetzt ihren Auditleitfaden "ISO 9001:2015 in der Praxis" der Fachöffentlichkeit im Bereich Qualitätsmanagement kostenlos zur Verfügung.

Der Leitfaden basiert auf über 14.000 Audittagen der DQS GmbH während der dreijährigen Übergangsfrist auf die revidierte ISO 9001:2015 (September 2015 bis September 2018). Er enthält die meistgestellten Auditfragen aus dieser Periode und versammelt mögliche Nachweise, wie die Forderungen der aktuellen Qualitätsmanagementnorm erfüllt werden können. Zum Download: http://bit.ly/2JuCrj1

Mehr als nur eine Checkliste

Mit Beginn der Revision von ISO 9001 im Herbst 2015 bis heute haben die rund 550 für das Regelwerk zugelassenen Auditoren der DQS profundes Wissen nicht nur angewendet, sondern auch neues gesammelt und verdichtet. Entstanden ist ein Kompendium, das sich Schritt für Schritt an den Kapiteln von ISO 9001:2015 orientiert und dabei folgende Informationen liefert:

# Bedeutung von Anforderungen: Das sagt die Norm an dieser Stelle

# Zielführende Auditfragen: beispielhafte Auditfragen zur Weiterentwicklung von QM-Systemen

# mögliche Nachweise, Umsetzungsbeispiele und Kennzahlen: eine Orientierung für belastbare Antworten auf Fragen im Audit

Der Leitfaden ist - für Auditoren ebenso wie Auditierte - ein höchst wertvoller Begleiter bei der Vorbereitung und Durchführung interner Qualitätsaudits sowie für Zertifizierungsaudits. Zielgruppe sind Qualitätsbeauftragte und Qualitätsmanager, interne Auditoren im Qualitätsmanagement sowie Fachabteilungen in der Qualitätssicherung.

Der DQS-Auditleitfaden "ISO 9001:2015 in der Praxis" steht kostenlos zum Download zur Verfügung: http://bit.ly/2JuCrj1

DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer auf die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielte die Gruppe 2017 einen Jahresumsatz von rund 145 Millionen Euro.

Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 63.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische Industrie, Dienst-leistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation. (Stand 11/2018)

