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Der Kredit kommt zum Kunden: Wie KI-Agenten das Geschäft mit Konsumentenkrediten verändern

Frankfurt (ots)

Der klassische Weg zum Konsumentenkredit wandelt sich grundlegend: Bislang suchten Verbraucher selbst nach einer Finanzierung, verglichen Angebote und stellten einen Antrag. Künftig unterstützen persönliche KI-Agenten, Wallets und digitale Plattformen diese Prozesse. Sie erkennen Finanzierungsbedarfe frühzeitig, bewerten passende Optionen und bereiten Finanzierungslösungen vor, noch bevor der Wunsch nach einem Kredit entsteht. Die auf Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro analysiert diese Entwicklung in ihrem neuen Thesenpapier "Die Zukunft des Konsumentenkredits" und beschreibt in fünf Zukunftsthesen, wie sich das Kreditgeschäft in den kommenden Jahren verändern könnte.

"Der Konsumentenkredit bleibt für Finanzinstitute ein bedeutendes Geschäftsfeld. Aber der Weg zum Abschluss verändert sich drastisch", sagt Roman Schida, Manager bei Cofinpro. "Künftig ist nicht mehr allein entscheidend, welches Institut die günstigsten Konditionen bietet. Der Wettbewerb verlagert sich dorthin, wo KI-Agenten, Wallets und digitale Plattformen Finanzierungsbedarfe erkennen, Optionen bewerten und Entscheidungen vorbereiten."

Dadurch verlieren klassische Zugänge zum Kunden wie Filialen oder Kreditvergleichsportale an Bedeutung. Für Banken wird es deshalb immer wichtiger, in den neuen digitalen Entscheidungsnetzwerken relevant zu sein. "Wer dort nicht berücksichtigt wird, gelangt künftig oft gar nicht mehr in die engere Auswahl - unabhängig davon, wie wettbewerbsfähig das eigene Kreditangebot ist", sagt Schida. "Institute müssen sich in Zukunft dort positionieren, wo ein Finanzierungsbedarf identifiziert wird."

Wie ein solches Zusammenwirken aussehen könnte, zeigt das Thesenpapier anhand eines Zukunftsszenarios. Darin entwickelt ein persönlicher KI-Agent gemeinsam mit Finanzinstituten, Online-Händlern und digitalen Versicherungsanbietern eine individuell passende Finanzierungslösung, ohne dass der Kunde selbst einen klassischen Kreditantrag stellen muss. Der Kredit wird damit zum Bestandteil einer ganzheitlichen Lösung für eine konkrete Lebenssituation und nicht länger zum Ausgangspunkt der Entscheidung.

Banken starten mit Vertrauensvorschuss

Diese Marktentwicklung wird auch das Verbraucherverhalten beeinflussen: "Die meisten Menschen möchten nicht eine Vielzahl von Kreditangeboten vergleichen. Sie wünschen sich eine Finanzierungslösung, die zu ihrer individuellen Situation passt und der sie vertrauen können", sagt Bastian Hergenröder, Manager bei Cofinpro. "Wenn KI-Systeme künftig Analyse, Vorauswahl und Empfehlung durchführen, werden Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen zu entscheidenden Erfolgsfaktoren. Nur wenn automatisierte Entscheidungen plausibel und verlässlich sind, werden Verbraucher ihnen auch folgen."

Die Verlagerung von Finanzierungsprozessen in digitale Entscheidungsnetzwerke verändert auch die strategische Positionierung von Banken. Künftig wird es nicht mehr ausreichen, Vertrauen ausschließlich gegenüber Kunden sichtbar zu machen. Die Institute werden ihre traditionellen Stärken - etwa Vertrauen, regulatorische Verlässlichkeit und Risikokompetenz - zunehmend auch für KI-Agenten und digitale Plattformen nachvollziehbar und maschinenlesbar machen müssen.

"Banken verfügen heute über einen großen Vertrauensvorsprung sowie über etablierte Prozesse im Risikomanagement und bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen", sagt Hergenröder. "Diese Stärken werden auch künftig ein Wettbewerbsvorteil bleiben. Neu ist jedoch, dass sie nicht mehr nur für Menschen, sondern auch für digitale Akteure relevant sind. Denn sie entscheiden künftig darüber, welche Anbieter überhaupt noch berücksichtigt werden."

Über das Thesenpapier

Das Thesenpapier "Die Zukunft des Konsumentenkredits" beschreibt anhand von fünf Zukunftsthesen, wie Künstliche Intelligenz, Wallets, digitale Plattformen und neue regulatorische Rahmenbedingungen das Kreditgeschäft verändern könnten. Ergänzt werden die Thesen durch ein Zukunftsszenario aus den 2030er-Jahren sowie strategische Empfehlungen, wie Banken ihre Rolle in entstehenden digitalen Entscheidungsnetzwerken sichern können. Das Thesenpapier steht hier kostenlos zum Download bereit.

Über Cofinpro ( www.cofinpro.de)

Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäftsbanken, die Sparkassen-Finanzgruppe und die Genossenschaftliche FinanzGruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2026 zum 16. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.

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