Great Place to Work: Cofinpro zum 15. Mal in Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Das renommierte Great Place to Work® Institut (GPTW) hat die auf Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro erneut als einen der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Das Frankfurter Unternehmen glänzt mit Platz 2 unter allen bundesweit teilnehmenden Unternehmen in der Größenklasse von 101 bis 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und positioniert sich gleichzeitig an der Spitze des Branchenrankings der Beratungshäuser. Das Engagement für ein wertschätzendes Arbeitsumfeld spiegelt sich auch in den positiven Geschäftszahlen wider.

"Die Auszeichnung bestätigt unsere Werteorientierung und unser kooperatives Miteinander", sagt Christine Martin, Mitglied der Geschäftsleitung von Cofinpro. Die GPTW-Auszeichnung basiert auf einer anonymen Befragung, bei der 93 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Cofinpro als "sehr guten Arbeitsplatz" bewerteten - ein Spitzenwert im Dienstleistungssektor (Branchendurchschnitt: 77 Prozent).

GPTW bescheinigt dem Frankfurter Unternehmen eine hervorragende Arbeitsplatzkultur. Mit einem Vertrauensindex von 91 Prozent (Markt: 68 Prozent) liegt Cofinpro deutlich über dem Branchendurchschnitt. Besonders hervorzuheben sind die Spitzenwerte auch bei Teamgeist (96 Prozent), Glaubwürdigkeit (92 Prozent) und Fairness (91 Prozent). "Wir fördern sowohl fachliche Kompetenz als auch den Mut, Verantwortung zu übernehmen", erklärt Cofinpro-Vorstandsmitglied Martin. "Dieses Engagement wirkt sich auf allen Ebenen positiv aus - beim Kunden, in der persönlichen Entwicklung und im Unternehmenskontext, zum Beispiel durch unsere Mitarbeiter-Aktiengesellschaft, die alle direkt am Unternehmenserfolg beteiligt."

Die außergewöhnliche Arbeitsplatzkultur bei Cofinpro setzt Maßstäbe: Unter allen bundesweit teilnehmenden Unternehmen sicherte sich das Unternehmen den zweiten Platz in der Größenklasse 101 bis 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nach Branchen aufgeschlüsselt belegte Cofinpro in der Kategorie der Beratungsunternehmen - hier ist die Unternehmensgröße mit 50 bis 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgegrenzt - ebenfalls den zweiten Platz.

Wachstum als Teamleistung

Das Modell trägt Früchte: 2024 steigerte Cofinpro den Umsatz um fast 15 Prozent auf knapp 50 Millionen Euro und setzte damit den Wachstumskurs seit der Gründung 2007 fort. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg auf rund 250 - ein Beleg für die Attraktivität des Unternehmens, die auch das aktuelle Kununu-Ranking bestätigt. Dort zählt Cofinpro zu den Top 3 der Frankfurter Großunternehmen, basierend auf den aktuellen Bewertungen der Belegschaft.

Der nachhaltige Ansatz des Unternehmens spiegelt sich auch in der neuen Firmenzentrale wider. Das "ATREEUM" verbindet moderne Arbeitsplätze mit großzügigen Grünflächen, die die Artenvielfalt fördern. "Nachhaltigkeit hört für uns nicht an der Bürotür auf", betont Martin. "Von unseren Lieferanten verlangen wir die Einhaltung unseres Supplier Code of Conduct und mit der Silbermedaille von EcoVadis gehören wir zu den Top 15 Prozent der nachhaltigsten Unternehmen weltweit."

Auch die noch junge Niederlassung von Cofinpro in Portugal wird 2025 am GPTW-Award teilnehmen. Das Consultinghaus mit Sitz im Herzen Lissabons ist Spezialist für große Plattformprojekte und macht Finanzdienstleister in crossfunktionalen und agilen Teams fit für den Wettbewerb.

Auszeichnungen mit Signalwirkung

Die GPTW-Zertifizierung zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Arbeitsplatzkultur. An der aktuellen Runde nahmen insgesamt 1.200 Unternehmen mit mehr als 320.000 Beschäftigten teil. Im Segment "Dienstleistungen mit mehr als 50 Mitarbeitenden" waren 290 Organisationen mit 22.156 Mitarbeitenden vertreten - hier stach Cofinpro im Vergleich zu Dienstleistern ähnlicher Größe besonders hervor. "Die wiederholte Auszeichnung zeigt, dass unsere Kultur keine Initiative, sondern gelebte Überzeugung ist", resümiert Martin.

Über Cofinpro ( www.cofinpro.de)

Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2025 zum 15. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.

