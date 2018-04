Banken: Gisbert Beckmann wechselt zur Prozessberatung Procedera

Berlin (ots) - Gisbert Beckmann steigt bei der Beratungsboutique Procedera Consult in Berlin als Geschäftsführer ein. Der Experte für Lean Six Sigma war zuvor sieben Jahre lang in der Geschäftsführung der genossenschaftlichen VR FinanzDienstLeistung (VR FDL) tätig und hat sich einen Namen gemacht in effizientem Prozessdesign. Künftig will der diplomierte Kaufmann Banken dabei helfen, sich unternehmerisch neu auszurichten. Der 49-jährige Beckmann kommt ursprünglich aus der Energiewirtschaft.

Beckmann folgt der Philosophie, dass Prozesse und IT der unternehmerischen Entscheidung für ein bestimmtes Geschäftsmodell folgen müssen. Bei der VR FinanzDienstLeistung hat er zunächst die Kosten um 30 Prozent reduziert, um dieses Ziel zu erreichen. "Die Finanzbranche gibt zwei von drei Euro in der IT-Entwicklung dafür aus, gesetzliche Vorschriften einzuhalten", erklärt Beckmann. "Als Dienstleister können wir uns das nicht leisten, wenn wir unsere Kunden zufriedenstellen und gleichzeitig innovativ sein wollen. Wir sind auf schlanke Prozesse angewiesen."

Bei Procedera Consult berät Beckmann künftig Bankvorstände, die das Geschäftsmodell für die Zukunft fit machen und sich gezielt auf einzelne Kundenbedürfnisse spezialisieren wollen. "Wir sehen, dass die Zeit endet, in der jede Bank alles anbieten kann", so Beckmann. Etablierte Prozesse gehören seiner Meinung nach auf den Prüfstand. Wie jedes andere Unternehmen auch, müssten Banken sich entscheiden, worin sie erstklassig werden wollen, damit Kunden das Angebot in ihren Alltag integrieren. "Digitales Banking bedeutet, dass Verbraucher sich via Smartphone und App ihre Finanzdienste selbst zusammenstellen", sagt Beckmann. "Jede Bank muss sich überlegen, wie sie dort hineinpasst. Der Schlüssel dazu sind hundertprozentig transparente Prozesse."

Als Geschäftsführer bei der Servicetochter eines großen kommunalen Energieversorgers hat Beckmann bereits vor seiner Zeit bei der VR Finanzdienstleistung etablierte Geschäftsmodelle modernisiert und auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet. "Gisbert Beckmann ist ein herausragender Botschafter für den unternehmerischen Wandel, den die Bank der Zukunft gehen muss, um zu überleben", sagt Claudia Junker, Inhaberin von Procedera Consult. "Darum habe ich mich ganz bewusst für einen Partner entschieden, der nicht nur Bankluft geschnuppert hat."

Über Procedera Consult

Procedera ist eine auf Organisationsfragen spezialisierte Unternehmensberatung für Banken und Sparkassen. Seit 2008 unterstützt das Unternehmen Organisationsbereiche von Kreditinstituten im Prozessmanagement sowie der Umsetzung regulatorischer Anforderungen sowohl fachlich wie auch technisch. Die Markterfahrung bei der Analyse und Überarbeitung von Organisationshandbüchern reicht bis 1988 zurück. Als Umsetzungsberater beschäftigt Procedera Fachspezialisten, die zuvor selbst jahrelang Organisationsthemen auf Institutsseite verantwortet haben.

