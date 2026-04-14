u-form Testsysteme GmbH & Co KG

Künstliche Intelligenz als Prüfungstrainer

KI-Tool bereitet Auszubildende auf die IHK-Prüfung vor

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Solingen (ots)

In vielen Ausbildungsberufen machen Freitextaufgaben den Großteil der IHK-Prüfung aus - bei der Ausbildung zum Industriekaufmann/zur Industriekauffrau zum Beispiel rund 60 Prozent. Dennoch fehlt Betrieben in der Prüfungsvorbereitung bislang eine praktikable Möglichkeit, die Antworten ihrer Azubis digital und verlässlich auszuwerten. Wer seine Azubis gezielt bei der Vorbereitung mit Tools auf die Prüfung unterstützen möchte, braucht hier eine Lösung. KI macht's möglich.

Künstliche Intelligenz kann die duale Ausbildung verantwortungsvoll und praxisnah unterstützten. Das zeigen zwei von u-form Testsysteme entwickelte KI-Anwendungen auf ganz unterschiedlichen Gebieten: Mit dem Prüfungscoach können sich Auszubildende auch auf Freitextfragen in der IHK-Prüfung vorbereiten, Chatbot Robby hält den Umfang von Azubi-Infoseiten überschaubar und bietet bei Bedarf trotzdem alle Infos, die Azubi-Bewerbende für die Entscheidung für einen Ausbildungsbetrieb brauchen.

Prüfungshelfer für Azubis: der u-form Prüfungscoach

Azubis bereiten sich mit Testfragen auf die Abschlussprüfung vor. Doch ohne Korrektur wissen sie nicht, ob ihre Lösungen korrekt sind. Bei Freitextantworten sind Korrekturen für Ausbildungsbetriebe bislang sehr aufwändig. Abhilfe schafft der KI-basierte u-form Prüfungscoach. Texterkennung und Auswertung sind eine Kernkompetenz generativer KI-Systeme. Der Prüfungscoach wurde als fachlich fokussiertes Lernwerkzeug entwickelt, um Halluzinationen zu vermeiden und für Verlässlichkeit in der Korrektur zu sorgen. So können Antworten von Azubis analysiert, mit Musterlösungen abgeglichen und Fehler sowie Lücken aufgezeigt werden.

Entwicklung mit Technologiepartner West AI

Der u-form Prüfungscoacht geht auf ein öffentlich gefördertes Projekt zurück. Gemeinsam mit dem Technologiepartner West AI hat u-form Testsysteme eine KI speziell für prüfungsrelevante Inhalte umgesetzt und evaluiert. WEST AI ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterhaltenes Servicezentrum, das den KI-Forschungstransfer in die Praxis fördert. Antworten der KI wurden bei der Entwicklung des Prüfungscoachs in mehreren Korrekturschleifen überprüft und nachgeschärft. Heute erhalten die Azubis von ihrem u-form Prüfungscoach sofortiges Feedback auf freie Antworten - und damit eine realistische Einschätzung ihres Leistungsstands sowie konkrete Hinweise für Verbesserungen.

Steigende Nutzung

Das Tool mach nicht nur Lernen effektiver, sondern steigert auch die Lernmotivation. Bei der gemeinsam mit West AI durchgeführten Evaluation des Angebots zeigte sich: die Nutzungsintensität des Prüfungstrainings stieg um 30 Prozent. Lernende lernen also deutlich länger als vor der Einführung der KI-Lösung. "Freitextantworten sind seit Jahren ein strukturelles Problem in der Prüfungsvorbereitung. KI kann dieses Problem lösen - aber nur, wenn sie fachlich begrenzt, transparent und kontrolliert eingesetzt wird."," sagt Cornelius Scheffel, Geschäftsführer IT bei u-form Testsysteme: "Wir haben nicht einfach ein bisschen ChatGPT in unsere Lösung eingebaut, sondern mit einem renommierten Partner eine fachbezogene und kritisch geprüfte Lösung geschaffen, die sich in der Praxis bewährt hat."

Ausweg aus dem Gen Z-Informationsdilemma: Robby

Im Hinblick auf die Berufsorientierung möchten junge Bewerbende gerne sehr viel wissen. Lesen ist weniger beliebt. Der Ausweg aus dem Dilemma ist das von u-form Testsysteme entwickelte Angebot Robby als chatbasierte Kommunikation für Azubi-Seiten. Wird Robby mit den richtigen Informationen trainiert, erübrigen sich Bleiwüsten und Unternavigationsseiten. Wenn es knifflig wird, helfen Fragen und Antworten im Chat weiter. Robby funktioniert dabei sowohl mit geschriebener als auch mit gesprochener Sprache.

Informationen passend für die Zielgruppe

Robby ersetzt keine Menschen, ist keine Hotline und trifft keine Entscheidungen. Robby bereitet lediglich Informationen zielgruppengerecht auf, beantwortet Fragen im Sinne des Unternehmens und greift auf die Inhalte der jeweiligen Karriereseite und des Ausbildungsangebots zu. Zudem kann er mit zusätzlichen Informationen zum Ausbildungsangebot gefüttert werden, so dass keine Fragen offen bleiben. Robby hilft jungen Menschen, sich selbstständig und in ihrem eigenen Tempo zu informieren.

Rechtlich unkompliziert

Die rechtlichen Auflagen sind bei Anwendungen wie dem Prüfungscoach und Robby überschaubar: Lernassistenten wie der u-form Prüfungscoach und reine Info-Chatbots wie Robby zählen laut EU AI Act zu den KI-Anwendungen mit begrenztem Risiko, das heißt, hier gilt vor allem eine Transparenzpflicht der Ausbildungsbetriebe. Nutzer*innen müssen wissen, dass es sich um KI-Anwendungen handelt.

Über u-form Testsysteme

Die u-form Testsysteme GmbH & Co. KG wurden 2007 aus dem u-form Verlag ausgegliedert. Unternehmen profitieren von über 60 verschiedenen praxisnahen und tätigkeitsbezogenen Einstellungstests. Mit dem "u-form Testsystem" bietet u-form eine moderne Plattform für Online-Einstellungstests und in Form des "u-form E-Recruitings" ein elektronisches Bewerbermanagementsystem. Beide Lösungen sind passgenau auf den Bedarf von ausbildenden Organisationen zugeschnitten. Mit dem "Azubi-Navigator" bietet u-form seit 2017 ein einzigartiges, cloudbasiertes Ausbildungsmanagement, um die duale Ausbildung zu optimieren. Ausbildungsverantwortliche werden dadurch entlastet. Sie können Lernerfolge ihrer Auszubildenden steuern und sie punktgenau auf Klausuren und Prüfungen vorbereiten. u-form fördert Austausch und Wissen zum Thema "Rekrutierung von Auszubildenden", zum Beispiel durch die regelmäßig erscheinede Studie "Azubi-Recruiting Trends". Die Inhaberin Felicia Ullrich hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit als Keynotespeakerin zu Ausbildungsthemen einen Namen gemacht. Zu den Kunden der u-form Testsysteme zählen namhafte Unternehmen wie Dräger, Festo, Ford, Henkel, Merck, Obi und TUI.

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