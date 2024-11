Paramount Pictures Corporation

Paramount Pictures schließt sich mit Scuderia Ferrari HP zusammen, um die Veröffentlichung von Gladiator II zu feiern

Maranello, Italien und London (ots/PRNewswire)

Paramount Pictures ist begeistert, sich mit der Scuderia Ferrari HP für eine exklusive, einzigartige Zusammenarbeit zusammenzutun, um die Veröffentlichung von Gladiator II, der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des kultigen Films von 2000, zu feiern. Diese Zusammenarbeit bringt zwei globale Marken des Kinos und des Motorsports zusammen, um eine kraftvolle Geschichte von Ehrgeiz, Widerstandsfähigkeit und Vermächtnis zu ehren. Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen das gemeinsame Engagement für das kulturelle Erbe und das unermüdliche Streben nach Fortschritt, wobei hervorragende Leistungen gewürdigt und gleichzeitig neue und aufregende Wege beschritten werden.

Im Rahmen dieser Initiative werden die HP-Fahrer der Scuderia Ferrari, Charles Leclerc und Carlos Sainz, an der königlichen Weltpremiere von Gladiator II in London teilnehmen und dabei maßgeschneiderte Smokings tragen, die von Rocco Iannone, dem Kreativdirektor von Ferrari, entworfen wurden. Ihre Anwesenheit wird den berauschenden Geist des Rennsports zum Start des Films bringen. Diese einzigartige Zusammenarbeit wird sich auch auf digitale und TV-Kanäle erstrecken und beim Großen Preis von Las Vegas exklusive Inhalte und die Ferrari-Lackierung zeigen, um den Fans ein intensives Erlebnis zu bieten, das filmische Geschichten mit dem Nervenkitzel von Spitzenleistungen vereint, die Paramount Pictures und die Scuderia Ferrari HP teilen.

Mit dieser Zusammenarbeit wollen Paramount Pictures und Scuderia Ferrari HP das Fan-Erlebnis verbessern und das gemeinsame Engagement für das Überschreiten von Grenzen feiern. Inspiriert vom zeitlosen Geist des Gladiator II und dem innovativen Erbe von Ferrari, ist es eine Hommage an die Tradition und gleichzeitig ein kühnes Beschreiten neuer Wege, das die Leidenschaft und Entschlossenheit entfacht, die beide Marken antreiben.

„Gladiator II bietet den Zuschauern ein episches Seherlebnis mit einem Umfang und Ausmaß, das seinesgleichen sucht", sagte Marc Weinstock, Paramount Pictures' President of Worldwide Marketing and Distribution. „Es war nur logisch, dass wir uns mit der kultigsten und adrenalingeladensten Marke im Motorsport zusammentun. Gemeinsam mit Ferrari schaffen wir ein einzigartiges Unterhaltungserlebnis, das unser gemeinsames Erbe an Exzellenz und Innovation unterstreicht."

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer von Ferrari, fügte hinzu: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Paramount Pictures Gladiator II zu feiern, ein Name, der im Kino so berühmt ist wie die Scuderia Ferrari HP im Rennsport. Mit der Besetzung von Gladiator II , die beim Grand Prix von Las Vegas in Ferrari-Kollektionen und maßgeschneiderten Looks auftritt, rückt diese Zusammenarbeit den Ferrari-Lifestyle in den Mittelpunkt und schafft eine unverwechselbare Mischung aus Film- und Motorsportflair."

Gladiator II kommt am 15. November in die Kinos.

Über Gladiator II

Der legendäre Regisseur Ridley Scott setzt mit Gladiator II die epische Saga von Macht, Intrigen und Rache fort, die im antiken Rom spielt. Jahre nachdem er den Tod des verehrten Helden Maximus durch seinen Onkel miterlebt hat, ist Lucius (Paul Mescal) gezwungen, das Kolosseum zu betreten, nachdem seine Heimat von den tyrannischen Kaisern erobert wurde, die Rom nun mit eiserner Faust führen. Mit Wut im Herzen und der Zukunft des Reiches auf dem Spiel, muss Lucius in seiner Vergangenheit nach Kraft und Ehre suchen, um dem Volk den Ruhm Roms zurückzugeben.

Über Paramount Pictures

Paramount Pictures Corporation (PPC), ein weltweit tätiger Produzent und Verleiher von Unterhaltungsfilmen, ist eine Einheit von Paramount Global (NASDAQ: PARA) (NASDAQ: PARAA), ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das erstklassige Inhalte und Erlebnisse für ein weltweites Publikum schafft. Paramount Pictures verfügt über einige der stärksten Marken der Filmunterhaltung, darunter Paramount Pictures, Paramount Animation und Paramount Players. Zu den PPC-Betrieben gehören auch Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. und die Paramount Studio Group.

