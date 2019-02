Kücheninnovationspreis

Verbraucher haben entschieden: Das sind die "KüchenInnovationen des Jahres® 2019"

Initiative LifeCare verleiht Konsumentenpreis auf der Ambiente

Trendstudie: Selbst Kochen im Fokus

Frankfurt am Main (ots)

Qualität und Funktionalität gepaart mit attraktivem Design sind Produktmerkmale, die Verbraucher vor der Kaufentscheidung hinterfragen. Dabei nehmen Empfehlungen anderer Konsumenten einen zunehmend hohen Stellenwert ein. Eine direkte Kaufempfehlung von Verbrauchern für Verbraucher ist die international anerkannte Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres®", die bereits zum dreizehnten Mal von der Initiative LifeCare verliehen wurde. Bei der feierlichen Preisverleihung mit rund 180 Gästen am 9. Februar im Rahmen der Ambiente in Frankfurt erhielten 32 Produkte die Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres® 2019". Acht Produkte sicherten sich in ihrer Kategorie die höchste Gesamtbewertung und damit den "Golden Award - Best of the Best". Über die begehrte Auszeichnung freuten sich in diesem Jahr B/R/K Vertriebs GmbH, Dangel GbR, Franke Kitchen Systems AG, GEFU GmbH, Grohe AG, keeeper GmbH, Neue Alno GmbH sowie RÖSLE GmbH & Co. KG.

Das einzigartige Prozedere: Konsumenten küren die Gewinner

Die Gewinner schätzen und bekräftigen die hohe Bedeutung der Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres®", die bei Händlern und Konsumenten großes Vertrauen genießt. Denn das Prozedere ist einzigartig: In einem zweistufigen Bewertungsverfahren werden die Produkte zunächst von einer unabhängigen Expertenjury nominiert und anschließend in einer repräsentativen Befragung durch das Marktforschungsinstitut K&A BrandResearch von Verbrauchern beurteilt. In den vergangenen 13 Jahren haben insgesamt 18.300 Verbraucher 397 herausragende Produkte und Marken ausgewählt. Die Auszeichnung kommt heute in über 55 Ländern zum Einsatz.

Exklusive Trendforschung: Kochen steht in allen Generationen hoch im Kurs

Über die Auszeichnung hinaus werden durch eine jährliche Verbraucherbefragung aktuelle Trends rund um die Themen Küche und Kochen aufgedeckt. Das Thema der Umfrage 2019, die von K&A BrandResearch unter 1.500 Personen durchgeführt wurde, lautete "Koch- und Küchentrends der Zukunft - was erwarten die Generationen X, Y und Z?" Im Mittelpunkt standen Fragen zu den Erwartungen der Verbraucher an die Küchenausstattung der Zukunft sowie zur Vernetzung von Elektrogeräten.

Die Ergebnisse zeigen, dass Kochen weiterhin hoch im Kurs steht: Mehr als die Hälfte der Befragten (59%) bewertet "Wieder mehr selbst Kochen" als den wichtigsten Trend der Zukunft. Während ältere Generationen unter Kochen die alleinige, handwerkliche Zubereitung von Speisen verstehen, wird es vor allem für die jüngeren Generationen zunehmend zum Erlebnis. Sie nehmen das gemeinsame Kochen zum Anlass, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen (52%). Die Küche entwickelt sich damit von einem Ort der funktionalen Speisenzubereitung zu einem emotionalen Unterhaltungs- und Aufenthaltsort. Gerade bei jüngeren Generationen sind folglich die Anforderungen an Design, aber auch Langlebigkeit und Qualität von Küchen und Küchenausstattung hoch. Sie sind zudem offen für die Unterstützung durch smarte Küchenhelfer, mit denen das Kochen leichter und vor allem schneller von der Hand geht. "Dieser Trend bietet eine große Chance für Hersteller von Küchen- und Küchenausstattung. Denn wenn sie die damit verbundenen Kontexte der Verbraucher kennen, können sie innovative Produkte entwickeln, mit denen sie die Verbraucher bei ihren tatsächlichen Bedürfnissen abholen - und damit wettbewerbsfähig bleiben", erläutert Andreas Putz, Senior Consultant bei K&A BrandResearch.

HORECA-Auszeichnung für herausragende Gastronomie- und Großküchenausstattung

In der Folge einer immer mobiler werdenden Gesellschaft, in der gleichzeitig das Interesse an ausgewogener Ernährung steigt, wächst der Außer-Haus-Markt stetig und rüstet sich mit hochwertigen Ausstattungen für die Zukunft. Technologien aus der Gastronomie finden auch zunehmend Einzug in private Küchen. Zur Förderung dieser Synergien wurde der Wettbewerb um die HORECA-Auszeichnung für die Kategorie Gastronomie- und Großküchenausstattung erweitert, die von einer praxisorientierten Expertenjury verliehen wird. Das Besondere: auch in dieser Kategorie entscheiden letztlich Küchenchefs als direkte Anwender in den Großküchen über die Auszeichnung. Den "Golden Award" erhielt die Gläser- und Geschirrspülmaschine mit TOP-DRY Trocknung der HOBART GmbH.

Feierliche Preisverleihung und Ausstellung

Die Preisverleihung mit Get-together hat sich bei Experten, Herstellern, Journalisten und Jurymitgliedern längst als unverzichtbarer Branchentreff etabliert. Radio- und TV-Moderatorin Nina Kraus führte durch das Programm, das mit Grußworten von Monika Hohlmeier MdEP eingeleitet wurde. Gastredner und Autor Stephan R. Meier legte den Fokus auf die Zukunft des Kochens: "Neue Technologien werden es uns erlauben, das Essen zunehmend personalisiert und individualisiert zu gestalten. Ich glaube, Kochen wird zu einer ernst zu nehmenden Kunstform erhoben werden, es wird den gleichen Stellenwert wie andere darstellende und bildende Künste haben." Die Gewinnerprodukte wurden während des gesamten Messezeitraums auf einem großen Sonderareal ausgestellt. Ein besonderes Highlight boten die täglichen Live-Kochshows, in deren Rahmen sich die Standbesucher von den Vorteilen der ausgezeichneten Produkte persönlich überzeugen konnten.

Zusätzliches Bildmaterial sowie eine Liste aller Gewinnerprodukte stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Über LifeCare

"LifeCare" ist eine unabhängige Initiative, die Bedürfnisse der Menschen in unserer Gesellschaft aufgreift und einsetzt, um die Lebensqualität spürbar zu steigern. Durch die jährliche Vergabe der Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres®" für besonders verbrauchergerechte Produkte gibt die Initiative sowohl Konsumenten als auch Einkäufern konkrete Entscheidungshilfen für den Kauf von Küchenausstattung: vom Verbraucher bewertet - für den Verbraucher empfohlen. Aufgrund seiner hohen Relevanz steht der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft der Europaabgeordneten Eva Maydell, Mitglied des Europäischen Parlaments.

