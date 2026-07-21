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Bugaboo und Stella McCartney geben mehrjährige Partnerschaft bekannt

Meilenstein in Bugaboos Designstrategie zur Neudefinition von Luxus im Elternalltag - globale Markteinführung im September 2026

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Amsterdam, Niederlande (ots)

Die wegweisende Design- und Kinderwagenmarke Bugaboo und das internationale Luxusmodelabel Stella McCartney launchen eine Sonderedition, die im September 2026 weltweit auf den Markt kommen wird.

Die Kollektion vereint zwei Culture Brands, die für Innovation, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit bekannt sind. Dabei werden essenzielle Produkte für Eltern im Premiumsegment durch die unverwechselbare Designperspektive von Stella McCartney neu interpretiert. Die erste Kollektion markiert den Beginn einer mehrjährigen Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten wie bewusstem Design, Individualität und zukunftsorientierter Innovation basiert.

Diese Zusammenarbeit ist die erste große Kooperation von Bugaboo seit über 10 Jahren; zu den bisherigen Partnern zählten unter anderem Missoni, Viktor und Rolf, Marc Jacobs und Diesel. Durch die Partnerschaft mit der weltweit renommierten britischen Designerin unterstreicht Bugaboo seinen Anspruch, Design, Innovation und Familienalltag auf besondere Weise zu verbinden - und spricht damit gleichermaßen stilbewusste Eltern wie eine neue Generation kreativer Köpfe an.

Stella McCartney: "Als Mutter möchte ich Dinge entwerfen, die die Welt widerspiegeln, in der ich leben und die ich mitgestalten möchte. Die Zusammenarbeit mit Bugaboo fühlte sich völlig selbstverständlich an, da diese Marke unser Engagement für Innovation und Verantwortung teilt. Diese Kollektion richtet sich an alle, die ihre eigene Individualität und Verspieltheit in das Elternsein einbringen möchten."

Adriaan Thierry, CEO von Bugaboo: "Die Eltern von heute legen Wert auf Design, orientieren sich an Werten und sind kulturell ganz vorne mit dabei. Sie erwarten, dass die von ihnen gewählten Marken dies widerspiegeln.

Stella McCartney und Bugaboo sind Pioniere in ihren jeweiligen Bereichen und dafür bekannt, Grenzen zu verschieben und Branchennormen in Frage zu stellen. Stella hat die Erwartungen an Luxusmode und verantwortungsbewusstes Design grundlegend verändert, während Bugaboo seit mehr als zwei Jahrzehnten durch branchenführende Innovationen die Mobilität für Eltern neu definiert.

Durch die Verbindung von Stella McCartneys unverwechselbarer kreativer Handschrift mit Bugaboos Tradition von zweckorientierten Designs und technischer Exzellenz ist eine Kollektion entstanden, die eine neue Generation von Eltern anspricht - Eltern, die sich nicht zwischen Performance, Stil und ihren Werten entscheiden wollen."

Die Partnerschaft spiegelt zudem das gemeinsame Engagement beider Marken für verantwortungsvolle Innovation wider. In der gesamten Kollektion kommen recycelte Polyesterstoffe aus Plastikflaschen, eine wasserfreie Färbetechnologie, recyceltes Aluminium sowie biobasierte Materialien zum Einsatz. Sie sind darauf ausgelegt, die Umweltbelastung zu verringern ohne Abstriche bei Qualität oder Funktionalität zu machen.

Für Bugaboo stellt diese Zusammenarbeit einen strategischen Schritt dar, um die kulturelle Relevanz und die Führungsrolle der Marke im Bereich Design weiter auszubauen. Bugaboo wurde in Amsterdam als "Design-Rebellion" gegründet und trug durch Technik, Innovation und inspirierendes Design dazu bei, die Kategorie der Kinderwagen neu zu definieren. So entwickelte sich das Unternehmen zu einer der weltweit bekanntesten Premium-Marken für Eltern.

Die Partnerschaft mit Stella McCartney ist Teil der übergeordneten Strategie von Bugaboo, kulturell relevante Kooperationen aufzubauen und die Verbindung zu modernen Eltern zu stärken, die Elternschaft als Erweiterung ihrer persönlichen Identität und Selbstentfaltung betrachten - eine Philosophie, die beide Marken teilen.

Die Kollektion vereint Luxusmode, bewusste Handwerkskunst und funktionale Innovation und präsentiert eine neue Ausdrucksform des modernen Elternseins - unverkennbar Stella McCartney, unverkennbar Bugaboo und unverkennbar zeitgemäß.

ÜBER BUGABOO

Bugaboo hat die Kinderwagenbranche vor mehr als 25 Jahren neu definiert. Was als mutiges Umdenken in der Familienmobilität begann, hat sich zu einem globalen Maßstab für Langlebigkeit, Innovation und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Heute setzt die niederländische Marke mit ihren preisgekrönten Kinderwagen sowie durchdachten Lösungen für den Familienalltag weiterhin neue Maßstäbe. Das Sortiment umfasst neben Kinderwagen auch Autokindersitze, Reisebetten, Hochstühle und praktisches Zubehör - alles entwickelt, um Familien ein selbstbestimmtes und müheloses Leben zu ermöglichen.

Bugaboo-Produkte stehen für hohen Komfort, Langlebigkeit und zukunftsorientiertes Design. Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen als B Corp(TM) zertifiziert und hat sich im Rahmen seines Nachhaltigkeitsprogramms "Push to Zero" verpflichtet, bis 2035 Netto-Null-Emissionen (Net Zero) zu erreichen. Mehr Informationen gibt es auf Bugaboo.com.

ÜBER STELLA MCCARTNEY

Stella McCartney gründete ihr gleichnamiges Luxus-Lifestyle-Label im Jahr 2001. Die Marke steht für selbstbewusste Weiblichkeit und verbindet anspruchsvolles Design mit einer modernen, lässigen Ästhetik. Seit ihrer Gründung verfolgt Stella McCartney die Vision, zu beweisen, dass Luxus und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen hinterfragt die Marke kontinuierlich bestehende Prozesse und entwickelt innovative Lösungen, um ihren ökologischen Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren - von Design und Materialentwicklung über die Produktion bis hin zum Store-Betrieb.

Als lebenslange Vegetarierin verzichtet Stella McCartney aus ethischen und ökologischen Gründen konsequent auf Leder, Federn, Pelz und Felle. Damit gilt sie als Wegbereiterin einer neuen Generation luxuriöser Materialien und verantwortungsvoller Innovationen. Die Marke engagiert sich für regenerative Landwirtschaft und Kreislaufwirtschaft und entwickelt zukunftsweisende Geschäftsmodelle, die den Umgang mit Mode neu denken - von der Beschaffung und Herstellung über Verkauf und Sharing bis hin zu Reparatur und Wiederverwendung. Im Mittelpunkt stehen zeitlose, langlebige Produkte, die für eine möglichst lange Nutzungsdauer geschaffen sind.

Anfang 2025 übernahm Stella McCartney erneut die vollständige Leitung ihres gleichnamigen Modehauses und beriet Bernard Arnault sowie LVMH weiterhin als globale Botschafterin für Nachhaltigkeit. Heute ist Stella McCartney stolz darauf, eine unabhängige Luxusmarke zu sein, die von einer Frau gegründet wurde und von einer Frau geführt wird.

Das Portfolio umfasst heute Damenmode, Unisex-Kollektionen, Kinderbekleidung, Accessoires sowie die langjährige Zusammenarbeit mit adidas im Bereich Performance- und Sportbekleidung. Mit 35 eigenen Boutiquen und 13 Franchise-Stores in Metropolen wie New York, London, Paris, Mailand, Tokio und Hongkong ist die Marke weltweit präsent. Darüber hinaus sind die Kollektionen in rund 60 Ländern über 381 ausgewählten Fachgeschäften und Kaufhäusern erhältlich und werden über den Online-Shop in mehr als 100 Länder versendet. Weitere Informationen unter stellamccartney.com.

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