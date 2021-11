Ausstellungseröffnung und Pressegespräch | BioMedien. Das Zeitalter der Medien mit lebensähnlichem Verhalten | Freitag, 3.12.2021

ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe

Ausstellungseröffnung | BioMedien. Das Zeitalter der Medien mit lebensähnlichem Verhalten | Freitag, 3.12.2021

BioMedien. Das Zeitalter der Medien mit lebensähnlichem Verhalten

Eine Ausstellung zu dynamischen Systemen mit lebensähnlichem Verhalten in Kunst und Wissenschaft. Kuratiert von Peter Weibel mit Sarah Donderer und Daria Mille

Was passiert, wenn eine künstliche Intelligenz von lebendigen Gurken-Pflanzen lernt? Wieso fügen sich Roboter zu einem Schwarm, wenn ein Mensch an ihnen vorüberzieht? Wie lebt es sich mit dem ausgestorbenen Kaua'i 'o'o-Vogel? Wer oder was definiert heute, was lebendig ist - wenn Intelligenz und Empathie nicht mehr allein an den Menschen gebunden sind? Die Ausstellung BioMedien lädt dazu ein, die von den rund 60 Künstler:innen visionär erarbeiteten möglichen Formen des Zusammenlebens von (nicht)menschlichen und künstlichen Organismen kennenzulernen und zu diskutieren.

In einer Zeit, in der unser Planet existenziell bedroht ist, ist die Suche nach neuen Konzepten des Lebens zu einer Verantwortung gegenüber dem Leben selbst geworden. Mit der Ausstellung nähern wir uns der Frage an, wie sich das Leben und mögliche Formen des Zusammenlebens in einer Gemeinschaft aus (nicht-)menschlichen und technologischen Entitäten gestalten kann.

Diese Gemeinschaft lebt in Verschränkung und wechselseitiger Abhängigkeit mit BioMedien bzw. biomimetischen Medien - das sind Mediensysteme, die lebensähnliche Verhaltensweisen aufweisen. Einige dieser Agent:innen sind digitale, computergenerierte Systeme, die sich auf einem Bildschirm entwickeln, während andere komplexe adaptive Roboter sind, die im Raum physisch präsent sind und biomimetisches Verhalten in Form von Suchmechanismen, Schwarmintelligenz, Empathie u.v.m. aufzeigen können.

