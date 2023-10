PRIX EUROPA

Der PRIX EUROPA kehrt zurück nach Berlin

Eröffnung des trimedialen Medienwettbewerbs am Sonntag im Haus des Rundfunks

"Public service media - excellence and impact in all genres" lautet das Motto des diesjährigen europäischen Medienfestivals, für das Medienschaffende aus ganz Europa nach Berlin kommen. 181 Produktionen konkurrieren in insgesamt 9 Kategorien um die Auszeichnung als Beste Europäische Audio-, Digital Media und Videoproduktionen des Jahres. Das Haus des Rundfunks wird eine Woche lang zur Denkfabrik und Diskussionsplattform für Produzent:innen, Autor:innen, Regisseur:innen und Redakteur:innen von über 240 Medienorganisationen.

Auf einstimmigen Beschluss der 22 europäischen Träger des PRIX EUROPA richtet sich der Wettbewerb seit diesem Jahr ausschließlich an öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. In Zeiten, in denen demokratische Werte auch in Europa immer stärker unter Beschuss geraten, ist die Freiheit der Medien von umso größerer Bedeutung, um die Demokratie zu stärken und zu erhalten. Das sieht auch rbb-Intendantin und Gastgeberin Ulrike Demmer so: "Ohne unabhängige Berichterstattung gibt es keine informierten Bürgerinnen und Bürger, ohne informierte Bürgerinnen und Bürger gibt es keine Demokratie."

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, unterstreicht in seinem Grußwort die Bedeutung des PRIX EUROPA als klares Signal für den hohen Anspruch und das Gewicht der Öffentlich-Rechtlichen in einer Medienwelt, die momentan vor großen Herausforderungen und Veränderungen steht. "Mehr denn je geraten wirtschaftliche Erwartungen und Quotendruck in Konkurrenz mit journalistischen Idealen, künstlerischer Integrität und Qualität", so Wegner.

Dieser besonderen Situation wird auch im Festivalprogramm Folge getragen: Ein Workshop setzt sich beispielsweise mit der Konkurrenz der Öffentlich-Rechtlichen mit Streaming-Plattformen auseinander. Und Ende der Woche sprechen beim PRIX EUROPA Brunch zum Thema "Truth, Lies and AI" unter anderem Marianna Spring, BBC Korrespondentin für Desinformation und Soziale Medien, und KI-Experte Lars Bastholm, über den Umgang mit Fake News und Verschwörungstheorien sowie über die Frage, wie künstliche Intelligenz von den Medien genutzt werden kann und darf.

Am Freitagabend werden dann die 16 PRIX EUROPA Trophäen im Roten Rathaus in Berlin vor einem internationalen Medienpublikum übergeben gemeinsam mit der Auszeichnung European Journalist of the Year sowie zwei Nachwuchspreisen. Eröffnet wird die Gala durch den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Unter den internationalen Laudator:innen sind unter anderem die ARD Intendantinnen Dr. Katja Wildermuth (BR) und Ulrike Demmer (rbb). Mitverfolgt werden kann die Veranstaltung bequem von zu Hause aus ab 20 Uhr über den rbb Livestream.

Der PRIX EUROPA 2023 - Hintergrund

Der PRIX EUROPA wurde 1987 vom Europarat, dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kulturstiftung gegründet. Inzwischen wird er von einem starken Bündnis aus derzeit 22 europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten veranstaltet. Die bisherigen Austragungsorte waren unter anderem Amsterdam, Straßburg, Barcelona, Porto, Reykjavik und Marseille. 2023 kehrt der PRIX EUROPA nach einer dreijährigen Austragung in Potsdam wieder nach Berlin zurück, Gastgeber ist der RBB unterstützt vom Land Berlin. Die Festivaldirektorin ist Susanne Hoffmann, das Amt der PRIX EUROPA Präsidentin bekleidet derzeit BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth.

Der PRIX EUROPA 2023 - Zahlen

611 Einreichungen aus 31 europäischen Ländern

181 Medienprogramme von über 240 europäischen Medienorganisationen aus 27 Ländern

9 Wettbewerbskategorien plus 1 Nachwuchswettbewerb

561 teilnehmende Medienschaffende, darunter 227 Jurymitglieder

18 Jurykoordinator:innen

16 PRIX EUROPA Awards für die Besten Europäischen Audio-, Digital Media und Videoproduktionen des Jahres

1 European Journalist of the Year Award

2 Nachwuchspreise PRIX EUROPA Rising Stars

Der PRIX EUROPA 2023 - Eckdaten

Gründung 1987, der PRIX EUROPA 2023 ist die 37. Ausgabe des Festivals

Austragungsort 2023: rbb Haus des Rundfunks

Eröffnung am Sonntag, 22. Oktober

Wettbewerb vom 23. bis 26. Oktober

Preisverleihung 27. Oktober, 20 bis 22 Uhr, Rotes Rathaus Berlin, Festsaal

Der PRIX EUROPA 2023 - Sonderveranstaltungen

Dienstag, 24. Oktober, 10 bis 11:30 Uhr, Workshop: "How to be ready to compete with the streaming giants". Mehr Informationen auf www.prixeuropa.eu.

Freitag, 27. Oktober, 10 bis 13 Uhr, PRIX EUROPA Brunch zum Thema "Truth, Lies and AI" mit Marianna Spring, Lars Bastholm, Roger Mahony u.a.. Mehr Informationen auf www.prixeuropa.eu.

Der PRIX EUROPA 2023 - für Zuhause

Online-Abstimmung PRIX EUROPA Rising Stars vom 22. bis 27. Oktober auf www.prixeuropa.eu.

Livestream der Preisverleihung: Freitag, 27. Oktober, 20 bis 22 Uhr, anschließend abrufbar als Video-on-demand auf www.rbb-online.de.

Ausstrahlung der Preisverleihung auf Tagesschau24 am Samstag, 28. Oktober von 02 bis 04 Uhr.

Ausschnitte aller ausgezeichneten Produktionen ab Samstag, 28. Oktober auf www.prixeuropa.eu.

