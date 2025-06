PAYBACK GmbH

Kooperation von PAYBACK und Sparkassen startet regional mit Sparkassen-Partnern

Mit der Sparkassen-Card zahlen und Punkte sammeln in einem Schritt - große nationale PAYBACK Partner folgen

Die Partnerschaft der Sparkassen mit PAYBACK ist startklar: Ab 1. Juli 2025 können Sparkassen-Kundinnen und Kunden mit ihrer Sparkassen-Card in regionalen Shops, die Partner der S-Vorteilswelt der Sparkassen sind, direkt bei der Kartenzahlung ganz einfach und praktisch PAYBACK Punkte sammeln. Nach und nach wird dies bei rund 12.000 teilnehmenden regionalen Händlern in ganz Deutschland möglich sein.

"Bezahlen gehört zum Alltag - und genau dort setzen wir mit dieser Kooperation an: Wir schaffen einen zusätzlichen Mehrwert, ohne dass sich etwas am gewohnten Ablauf ändern muss. Für unsere Kundinnen und Kunden zählt, was konkret hilft", so Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen und Giroverbands (DSGV) in Berlin. Der Großteil der Sparkassen nimmt an der PAYBACK Partnerschaft teil.

"Mit der Sparkassen-Card zahlen und beim Friseur oder im Restaurant automatisch PAYBACK Punkte sammeln - das gab es noch nie! Wir freuen uns, diesen tollen Mehrwert regional bei kleinen Händlern zu starten und ab Herbst auch national bei großen PAYBACK Partnern sukzessive auszurollen", so Bernhard Brugger, Geschäftsführer und CEO von PAYBACK. "Zu unserem Verbund mit 700 starken Partnern kommen nun auch die Sparkassen, das ist ein riesiger Vorteil für alle PAYBACK Kundinnen und Kunden und macht unser Programm zum Punktesammeln und Sparen im Alltag so attraktiv wie noch nie zuvor", so Brugger. Seit Beginn dieses Jahres können PAYBACK Kundinnen und Kunden auch bei EDEKA und Netto Marken-Discount Punkte sammeln.

PAYBACK ist mit mehr als 34 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden das größte und bekannteste Bonusprogramm in Deutschland, die Sparkassen sind die größte Finanzinstitutsgruppe Europas und mit über 36 Millionen Privatgirokonten marktführend unter den Kreditinstituten in Deutschland. Die Sparkassen-Card wird jährlich bei 4,2 Milliarden Transaktionen im Handel eingesetzt - das entspricht 54 Prozent aller Girocard-Zahlungen in Deutschland.

Voraussetzung für das gleichzeitige Zahlen und Punkten mit der Sparkassen-Card ist die Teilnahme der Sparkassen-Kundinnen und Kunden an der S-Vorteilwelt, dem Mehrwertprogramm der Sparkassen. Sobald das PAYBACK Konto vom Kunden aktiv mit der Sparkassen-Card verbunden wurde, können automatisch Punkte gesammelt und der PAYBACK Punktestand im Online-Banking und in der S-Vorteilswelt-App eingesehen werden. Diese Verknüpfung wird durch eine große Multichannel-Marketingkampagne bekannt gemacht.

Auch für ausgewählte Finanzprodukte und Dienstleistungen der Sparkasse wie Girokontoeröffnungen kann es künftig PAYBACK Punkte geben. Welche Produkte mit wie vielen PAYBACK Punkten belohnt werden, entscheiden die teilnehmenden Sparkassen selbst.

Bei der Partnerschaft werden lediglich die nötigen Informationen von der Sparkasse an PAYBACK übermittelt, etwa die PAYBACK Nummer, das Buchungsdatum der Zahlung, eingelöste Coupons und der daraus errechnete PAYBACK Punktewert. Es werden keine weiteren Zahlungsdaten oder persönliche Informationen an PAYBACK weitergegeben.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 34 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 16 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer".

Über die Sparkassen-Finanzgruppe

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe. Dazu gehören 343 Sparkassen, sechs Landesbanken-Konzerne, die DekaBank, fünf Landesbausparkassen, neun Erstversicherergruppen der Sparkassen und zahlreiche weitere Finanzdienstleistungsunternehmen.

