Gleich vier Mal auf Platz 1: PAYBACK siegt in allen Kategorien der "Deutschen Bonus Awards"

PAYBACK erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit und wird von Verbraucher:innen sowohl für das Programm generell, als auch für seine App, den Kundenservice und auch die Promotions ausgezeichnet: Bei den "Deutschen Bonus Awards" siegt PAYBACK in allen vier Kategorien und wurde zum "Programm des Jahres", für "die beste App", den "besten Kundenservice" und auch "die beste Aktion" ausgezeichnet. "Der größte Erfolg für uns ist dieses tolle direkte Feedback von Programmnutzer:innen! Es spornt uns sehr an, den Kundennutzen von PAYBACK mit vielen starken Partnern, Innovationen und Services immer weiter zu erhöhen", so Sandra Prinzenberg, Vice President Multichannel Marketing.

Die "Deutschen Bonus Awards" würdigen Leistungen von Bonus- und Loyalty-Programmen, die mit Nutzer:innen begeistern und ihnen beim Sparen helfen. "Der Großteil der Bundesbürger nutzt Bonusprogramme. Damit liegen wir in Deutschland weit über dem europäischen Durchschnitt. Mit unserer Auszeichnung wollen wir überzeugende Programme wertschätzen", so der Initiator, Buchautor und Bonusexperte Ulf-Gunnar Switalski, auch bekannt als "UpgradeGuru". Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Loyalty-Programmen und gibt sein Wissen in Online-Magazinen, Büchern und Kolumnen an Verbraucher:innen weiter. Beim Voting haben in diesem Jahr mehr als 45.000 Teilnehmer:innen abgestimmt.

