PAYBACK GmbH

PAYBACK App als "kundenfreundlichste App 2022" ausgezeichnet - Studienbestwert bei über 550 untersuchten Apps

München (ots)

Die PAYBACK App ist die "kundenfreundlichste App 2022". In einer aktuellen Studie wurde sie nicht nur als "Beste App" in der Kategorie "Bonusprogramme" ausgezeichnet, sondern erzielte on top unter den insgesamt über 550 untersuchten Apps den höchsten Punktewert u.a. vor PayPal, Wetter.com, Signal, Uber oder der Netto-App. Die PAYBACK App ermöglicht es den insgesamt 31 Mio. PAYBACK Kund:innen, bei 680 Partnerunternehmen mobil zu shoppen, Punkte zu sammeln, sie einzulösen und zu sparen, und sie bietet mit PAYBACK PAY zudem eine der beliebtesten mobilen Zahlungsfunktionen in Deutschland.

"Bedienerfreundlich und vorteilhaft - so wird unsere App von den Nutzer:innen bezeichnet, und über diese großartige Bewertung freuen wir uns natürlich sehr. Unsere Mission ist es seit Jahren, möglichst viele Services zu bündeln. In den vergangenen Monaten sind besonders viele Innovationen wie PAYBACK GO oder gemeinsam mit Aral Fuel&Go dazu gekommen, für noch mehr Flexibilität beim mobilen Bezahlen kann bei PAYBACK PAY nun auch eine Kreditkarte hinterlegt werden, all dies wird geschätzt", so Michael Eichhorn, Director Digital POS und PAY bei PAYBACK.

PAYBACK GO ermöglicht es Kund:innen, mobil bei den Partnerunternehmen einzuchecken und sich dadurch schnell über Angebote und Coupons zu informieren, mit Fuel&Go kann man direkt an Aral Zapfsäulen mobil bezahlen. Die PAYBACK App wird aktuell von mehr als 10 Millionen aktiven Nutzer:innen in Deutschland eingesetzt. PAYBACK wurde für seine App bereits vielfach ausgezeichnet, zuletzt von der Süddeutschen Zeitung und dem SZ Institut für "Apps mit sehr hohem Mehrwert", sie erzielte zudem Platz 1 bei den "Deutschen Bonus Awards". Bei der BILD Nutzer:innen Studie erreichte die PAYBACK App im Jahr 2021 die Auszeichnung "Top Alltagsapp".

Für die repräsentative Online-Umfrage "Kundenfreundlichste Apps 2022" befragte die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue in Kooperation mit Focus-Money über 95.000 Nutzer:innen zu 553 Apps aus 53 unterschiedlichen Kategorien. Die Teilnehmer:innen wählten aus einer für sie überschaubaren Auswahl von Apps die Applikationen aus, die sie selbst während der letzten 12 Monate genutzt hatten und bewerteten sie bezüglich der Frage: "Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Nutzung folgender Applikationen (Apps) als Smartphone-Dienst?" Die Studie fand unabhängig von den bewerteten Anbietern statt.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde vielfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 16facher "Top Employer".

