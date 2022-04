PAYBACK GmbH

Endlich: Die "PAYBACK Spielewelt" ist gestartet

Jetzt mit der PAYBACK App spielend Punkte sammeln

München (ots)

Mit großer Spannung wurde sie erwartet, nun geht es endlich los: Jetzt können Android Nutzer:innen mit der PAYBACK App in Deutschland auch Punkte fürs Spielen sammeln! Die beliebtesten Games - von Solitaire über Home- und Garden Scapes bis hin zu Match Masters - stehen kostenlos zur Verfügung, Punkte gibt's für die Spielzeit. So lassen sich zum Beispiel Wartezeiten spielerisch überbrücken und dabei auch noch Punkte sammeln.

"Die Nachfrage nach Games bei PAYBACK war sehr groß und schon die ersten Tage zeigen, dass sich die PAYBACK Spielewelt mit zu einer der beliebtesten Kategorien in unserer App entwickelt. Wir können nicht nur bestehende App-Nutzer:innen stärker binden, sondern machen die PAYBACK App auch für weitere, jüngere Zielgruppen interessant", so Nico Winkelhaus, Head of Digital Marketing bei PAYBACK.

Die PAYBACK Spielewelt ist unter dem Menüpunkt "Services" in der PAYBACK App zu finden. Die Spiele, die kontinuierlich ergänzt werden, durchlaufen eine mehrstufige Prüfung durch PAYBACK und den Google Playstore. Gesammelte Punkte kann man nach sieben Tagen einlösen, in der PAYBACK App ist der Punktestand jederzeit einsehbar. Kooperationspartner der PAYBACK Spielewelt ist adjoe in Hamburg.

Für iPhone Nutzer:innen steht die Spielewelt derzeit leider nicht zur Verfügung. Weitere Informationen zur PAYBACK Spielewelt gibt es unter PAYBACK.de/spielewelt.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 16facher "Top Employer".

