Feuriger Klassiker: Gussofen im Industrial-Design

Leer (ots)

Wenn ein hoher Wiedererkennungswert mit Qualität und innovativer Technik verschmelzen, entsteht ein neuer Klassiker. Diese Fusion ist LEDA, einem der führenden deutschen Hersteller anspruchsvoller Heiztechnik, mit dem Kaminofen APELLA in besonderer Weise gelungen. Der trapezförmige Korpus, die gewölbte Sichtscheibe sowie seine geriffelten Seitenwände verbinden sich zu einem feurigen Wohnobjekt. Im Dialog mit natürlichen Hölzern bietet das Industrial-Design einen warmen Kontrast mit hohem Wohlfühlfaktor, während beim Arrangement mit zeitlosem Grau die zurückhaltende Eleganz zum Tragen kommt. Eine Hommage an die Vergangenheit sind die in der heutigen Zeit eher untypischen Standfüße.

Feinste Konturen

Die prägnante Form und die feinen Konturen werden durch moderne Guss-Technologie ermöglicht. Gusseisen ist ein Werkstoff, der Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt, die kein anderes Material in der Ofenbaukunst bietet. LEDA stanzt daher Ofenteile nicht aus Blech, sondern gießt die einzelnen Elemente aus flüssigem, glühendem Eisen und verbaut diese zu modernen Feuerstätten. Das Material ist hitzebeständig und formstabil, angenehm wärmeleitend und absolut spannungsfrei. Das heißt, kein lautes Knacken mehr beim Aufheizen oder Abkühlen. LEDA bietet den mattschwarz lackierten Kaminofen in zwei Versionen an: In einer Breite von 80 cm mit 7 kW und unter der Bezeichnung "small" in 64 cm Breite und mit 6 kW Heizleistung.

Umweltgerecht heizen

Neben dem Design ist die innovative Regelungstechnik hervorzuheben. Um den Brennstoffverbrauch und die Emissionen dauerhaft niedrig zu halten, hat LEDA den APELLA mit dem selbst entwickelten, fortschrittlichen Volumenstromregler ausgestattet. Ein innovatives Luftventil im Feuerraumboden, das nur einmal beim Aufstellen des Kaminofens eingestellt wird und von Anfang an Brennraum und die Sogwirkung des Schornsteines in Einklang bringt. Denn Länge und Querschnitt des vorhandenen Schornsteines beeinflussen die Zugeigenschaften und somit den Luftstrom durch den Brennraum. Zu viel Luft sorgt für ein unruhiges Feuer, während bei zu wenig Luft das Holz nur unzureichend verbrennt. Mit dem Volumenstromregler kann sich der Ofenbesitzer auf das Wesentliche konzentrieren: Die Atmosphäre seines Kaminfeuers.

