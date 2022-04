The Voice of Germany

Neues gemischtes Doppel für #TVOG: Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren "The Voice of Germany"

Unterföhring (ots)

21. April 2022. In der zwölften Staffel von Deutschlands erfolgreichster Musikshow wird sich viel ändern: Mehrere neue Coaches werden auf den roten Stühlen sitzen. Und ein neues Moderations-Duo wird die Zuschauer:innen durch das schönste Stimmenfeuerwerk im deutschen Fernsehen führen: Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren ab sofort gemeinsam "The Voice of Germany" in SAT.1 und auf ProSieben. Melissa Khalaj: "Verrückt: Ich moderiere "The Voice of Germany"! Als #TVOG 2011 startete, träumte ich noch von der großen Bühne. Ich liebe diese Show und freue mich so sehr, neben 'The Voice Kids' jetzt auch bei den Erwachsenen durch die Sendung zu führen." Thore Schölermann: "Melissa und ich haben dieses Jahr an sage und schreibe 29 Abenden ein Date im TV. Wie bring' ich das meiner Frau bei? Spaß beiseite: Beim Moderieren verstehen Melissa und ich uns einfach blind. Never change a running system." Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben und SAT.1: "Melissa Khalaj ist schon lange ein fester Teil der 'The Voice'-Familie, moderiert mit Thore Schölermann seit vier Jahren erfolgreich 'The Voice Kids'. Da ist es ein logischer Schritt, dass die beiden in den nächsten Jahren auch gemeinsam 'The Voice of Germany' präsentieren. Herzlich willkommen bei #TVOG, liebe Melissa!" Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren "The Voice Kids" seit vier Staffeln gemeinsam. Im Halbfinale von "The Voice of Germany" 2021 vertrat Melissa den werdenden Vater Thore, ab Staffel 12 gehört sie an seiner Seite zur festen Besetzung bei #TVOG.

