Mehr als Fernsehen: #TVOG vereint seine Fans auf allen Plattformen und gibt ihnen mehr Entscheidungsgewalt als je zuvor

The Voice of Germany

30. September 2021.

30. September 2021. Hier spielt die Musik: Ab 7. Oktober zeigt ProSieben immer donnerstags und SAT.1 immer sonntags die elfte Staffel von "The Voice of Germany. Parallel zur TV-Ausstrahlung schnürt die Seven.One Entertainment Group wieder ein umfangreiches Zusatzpaket für die Fans der Show: mit mehr Entscheidungsgewalt in den Apps, der Full-Episode-Preview auf Joyn und exklusivem Zusatzcontent zu Talenten und den Coaches Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster auf allen Plattformen. Zwei Apps, eine Mission: Die User entscheiden mit In der ProSieben- und in der SAT.1-App erhalten die Zuschauer mehr Entscheidungsgewalt als je zuvor. In allen Live-Shows können die User in diesem Jahr erstmals über die App abstimmen, welche Talente in die nächste Runde kommen. Unabhängig davon können die Fans unter "Dein Team" parallel zur Ausstrahlung der Blind Auditions ihr eigenes Team zusammenbuzzern und den Weg ihrer Talente durch die weiteren Phasen der Show verfolgen. "Dein Team" hat keinen Einfluss auf den Verlauf der TV-Show. Vorne dran: Preview der ganzen Folgen #TVOG auf Joyn Abonnenten von Joyn PLUS+ sind die ersten am Buzzer: Direkt nach der Auftaktfolge der neuen Staffel "The Voice of Germany" am 7. Oktober 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben steht die zweite Folge der Show als Preview auf Joyn PLUS+ zur Verfügung. In diesem Rhythmus geht es in der kompletten Blind Auditions- und Battles-Phase, insgesamt 13 Folgen lang, weiter. Erster Eindruck und zweite Chance: Zusatzcontent auf der thevoice.de Schon vor Start der Show können die Zuschauer:innen die ersten Talente auf der thevoice.de kennenlernen. Im Online-Spin-Off "The Voice: Comeback Stage by SEAT" gibt Sängerin Elif bereits ausgeschiedenen Talenten eine zweite Chance. Mit Best-Of-Clips zur Show wird das umfangreiche Online-Angebot abgerundet. Immer am Drücker: Zusatzinfos im red-button-Portal Zusatzinformationen zu den Talenten und alle Highlights der Show können die Zuschauer:innen während der Sendung wie immer mit dem red button auf ihrem Smart-TV durchstöbern. Up to Date: Social-Begleitung von #TVOG Auf den @thevoiceofgermany-Kanälen auf Instagram, TikTok und Facebook finden Fans der Show exklusive Inhalte der Coaches und Talents. Lena Gercke und Thore Schölermann moderieren "The Voice of Germany", Produzent ist Bildergarten Entertainment. Alle Infos zu "The Voice of Germany", den Coaches und den Talenten finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2021 "The Voice of Germany" ab 7. Oktober 2021 donnerstags auf ProSieben und ab 10. Oktober 2021 sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 Uhr Hashtag zur Show: #TVOG Pressekontakt: Katrin Dietz Communication & PR Unit Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: Katrin.Dietz@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: Kathrin.Baumann@seven.one ProSieben / SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell