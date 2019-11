Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Studie: Depression und Suizidgefahr im Alter massiv unterschätzt

Pressekonferenz: Dienstag, 26. November 2019, 11 Uhr

Leipzig (ots)

Depression und Suizidgefahr werden im Alter oft nicht erkannt. Dabei steigen die Suizidraten mit dem Alter stark an, insbesondere bei Männern. Aufgrund des demografischen Wandels gewinnt das Thema zunehmend an Relevanz.

Das dritte Deutschland-Barometer Depression geht deshalb der Frage nach, was die Deutschen über Depression bei älteren Menschen wissen und denken. In dieser Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wurden 5.350 Deutsche zwischen 18 und 79 Jahren befragt. Gefördert wurde die Erhebung durch die Deutsche Bahn Stiftung.

Die Pressekonferenz zum dritten Deutschland-Barometer Depression liefert:

- aktuelle Daten und Fakten zur Depression im Alter - die erste repräsentative Befragung darüber, was die Bundesbürger über Depression bei Senioren wissen und wie die Erkrankung im Alter eingeschätzt wird - den persönlichen Erfahrungsbericht eines an Depression erkrankten älteren Interviewpartners.

Die Ergebnisse werden am Dienstag, 26.11.2019, 11 Uhr, in den Räumlichkeiten der Deutsche Bahn Stiftung in der Bellevuestraße 3, 10785 Berlin erstmals öffentlich vorgestellt.

Zu diesem Pressetermin laden wir Sie herzlich ein und bitten um Ihre verbindliche Zusage per E-Mail an presse@deutsche-depressionshilfe.de bis zum 22. November 2019.

Als Interviewpartner stehen zur Verfügung:

- Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Vorsitzender Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Inhaber der Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Universität Frankfurt - ein älterer Betroffener, der über seine Erfahrungen mit der Erkrankung berichtet - Moderation: Dr. Christian Gravert, Projektleiter Psychische Gesundheit bei der Deutsche Bahn Stiftung, Leiter Gesundheitsmanagement Deutsche Bahn AG

Wir freuen uns auf Sie!

Pressekontakt:

Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Heike Friedewald

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Goerdelerring 9, 04109 Leipzig

Tel: 0341/22 38 74 12

presse@deutsche-depressionshilfe.de

www.deutsche-depressionshilfe.de



Förderer: Deutsche Bahn Stiftung gGmbH

Oliver Wasmann

Kommunikation / Pressesprecher

Bellevuestraße 3, 10785 Berlin

Tel. 030 297-56107

Oliver.Wasmann@deutschebahnstiftung.de

www.deutschebahnstiftung.de

Original-Content von: Stiftung Deutsche Depressionshilfe, übermittelt durch news aktuell