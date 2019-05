Fraunhofer ITWM

Fraunhofer ITWM und Wendeware AG gemeinsam auf der Messe The smarter E

Energie flexibel steuern in Haushalt und Industrie - seit vielen Jahren verfügt das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM aus Kaiserslautern über Expertise auf diesem Gebiet. Gemeinsam mit dem neu gegründeten Start-up, der Wendeware AG, zeigen die Experten ihre Software für die Energiewende auf der Messe The smarter E. Diese wichtige Innovationsplattform für die neue Energiewelt findet vom 15.-17. Mai in München statt. Das innovative Energiemanagementsystem (EMS) Amperix und weitere Tools für die Energiewende präsentieren die Forscher in Halle C2 an Stand 320.

Dazu zählen neben dem Amperix die dazugehörige Web-Plattform myPowerGrid und die KI-basierte Solarvorhersage PVCAST: Der Amperix vernetzt Erzeuger und Speicher unterschiedlicher Hersteller und vollzieht die Sektorkopplung von Strom, E-Wärme und E-Mobilität in Privathaushalten und der Industrie. Energiedienstleistungen wie prognosebasierte Eigenverbrauchsoptimierung und Peak-Shaving des Netzbezugs (physikalisch und wirtschaftlich) können über drei Sektoren gleichzeitig betrieben werden. Die Web-Plattform myPowerGrid ist die Informationsschnittstelle zum Kunden und zum Techniker. Darüber hinaus besteht über die Web-Plattform die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle umzusetzen: Microgrids, Schwarmkonzepte und die verteilte Erbringung gemeinschaftlicher Energiedienstleistungen.

Vortrag: Sektorgekoppelte Optimierung eines schwimmenden Wohnquartiers

Wie so etwas in der Praxis aussieht, zeigt das Vorzeigeprojekt Schoonschip in Amsterdam. Dort wird die ITWM-Technologie in 30 schwimmenden Häusern mit PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen installiert: Dieses Microgrid strebt eine weitgehend autonome Eigenversorgung an und bildet zukünftig das nachhaltigste schwimmende Wohnquartier Europas. Das EMS Amperix realisiert hier vier Energiedienstleistungen über zwei Sektoren gleichzeitig. Nähere Informationen erhalten Sie im Vortrag »Sektorgekoppelte Optimierung des schwimmenden Wohnquartiers Schoonschip« am 16. Mai um 12:30 Uhr auf dem Forum der EM Power Messe, Halle C4, Stand 550.

Automatisierter Abruf des Ladestands von E-Fahrzeugen

Ein weiterer innovativer Meilenstein: Amperix ruft den Landestand von E-Fahrzeugen automatisch ab, sogar herstellerunabhängig. Bislang mussten diese Informationen von den Nutzern selbst manuell eingegeben werden. Abhängig vom Ladestand eines E-Fahrzeugs sind unterschiedliche Ladestrategien realisierbar; der Speicher des Fahrzeugs wird hierfür unterteilt in »Must-Charge« und «Überschussladen« - die Grenze der beiden Bereiche ist frei definierbar. Zeigt der Ladestand »Must-Charge«, wird das Fahrzeug ohne Vorrang der lokalen Stromerzeugung geladen; zeigt er hingegen »Überschussladen«, wird das E-Auto nur mit Überschussstrom aus der lokalen Erzeugung geladen. Diese am Ladestand orientierte Optimierung steigert die Eigenverbrauchs- und Autarkieraten deutlich und entlastet außerdem die Verteilnetze.

Wendeware AG gegründet - Software für die Energiewende

Im März 2019 wurde die Wendeware AG mit Sitz in Kaiserslautern gegründet. Sie übernimmt die Vermarktung der Produkte und entwickelt die zukunftsrelevanten Technologien als selbstständiges Unternehmen weiter, in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ITWM. »Die Energiewende geht in die nächste Phase. Wir müssen neue Wege gehen, um sie mit der bestmöglichen Technologie voranzubringen«, freut sich Jochen Marwede, Vorstand der Wendeware AG, auf seine neue Herausforderung.

