Clarendelle & Domaine Clarence Dillon kehren als offizieller Weinpartner der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und des Academy Museum of Motion Pictures zurück und schenken im dritten Jahr in Folge exklusive Weine bei der 97. Oscar®-Verleihung aus

Clarendelle & Domaine Clarence Dillon bringen renommierte Bordeaux-Weine zur größten Nacht der Filmindustrie

Clarendelle und das Familienunternehmen Domaine Clarence Dillon geben heute die Rückkehr der Marke als offizieller Weinpartner der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und des Academy Museum of Motion Pictures bekannt. Zum dritten Mal in Folge wird das renommierte Familienunternehmen bei der 97. Oscar®-Verleihung exklusiv außergewöhnliche Rot- und Weißweine ausschenken. Diese Partnerschaft schlägt eine Brücke zwischen der Welt des edlen Weins und der Filmwelt und macht die Oscar-Verleihung für die größten Stars Hollywoods zu einem besonderen Erlebnis.

Die Weine von Clarendelle und Domaine Clarence Dillon werden nicht nur die Gäste des Dolby® Theatre at Ovation Hollywood erfreuen, sondern auch auf dem kultigen Governors Ball nach der Oscar-Verleihung und auf der Official Oscars® Watch Party im Academy Museum of Motion Pictures ausgeschenkt. In diesem Jahr können die Teilnehmer des Governors Ball ein Glas unserer eleganten und modernen Weine genießen, während die Gewinner ihre Oscar®-Statuetten gravieren lassen. Die Weine werden durch ein legendäres gastronomisches Menü von Wolfgang Puck Catering zu einem unvergesslichen Abend abgerundet.

"Bevor ich in das Familienunternehmen eintrat, begann ich meine Karriere als Drehbuchautor. Es ist mir eine große Ehre, nun schon das dritte Jahr in Folge mit den Oscars zusammenzuarbeiten", sagte der Präsident und CEO der Domaine Clarence Dillon, Prinz Robert von Luxemburg. "Diese Zusammenarbeit ist eine natürliche Erweiterung des langjährigen Engagements meiner Familie und ihrer tiefen Verbundenheit mit Film und Kunst.

Die Domaine Clarence Dillon wird zwei neue Weine für die mit Stars besetzten Veranstaltungen vorstellen:

La Clarté de Haut-Brion 2021 : La Clarté ist ein begehrter Weißwein von seltener Delikatesse, von dem jährlich nur 1.000 Kisten produziert werden. Er vereint die Qualitäten eines feinen Bordeaux-Weißweins mit den Aromen von frischen Zitrusfrüchten und weißen Blüten, gefolgt von einem knackigen und erfrischenden Abgang von zitroniger Helligkeit.

: La Clarté ist ein begehrter Weißwein von seltener Delikatesse, von dem jährlich nur 1.000 Kisten produziert werden. Er vereint die Qualitäten eines feinen Bordeaux-Weißweins mit den Aromen von frischen Zitrusfrüchten und weißen Blüten, gefolgt von einem knackigen und erfrischenden Abgang von zitroniger Helligkeit. Le Clarence de Haut-Brion 2015: Château Haut-Brion ist das erste Weingut in Bordeaux, das nach seinem Terroir benannt wurde, und damit die erste Luxusmarke der Welt. Der exquisite Rotwein Le Clarence de Haut-Brion 2015 ähnelt in Stil und Eleganz seinem Vorgänger und verfügt über alle einzigartigen Attribute eines feinen Weins mit attraktivem Profil - weich und doch kraftvoll, schmackhaft und vollmundig, mit Noten reifer Früchte, die einen Eindruck von Frische und Volumen hinterlassen, ohne schwer zu sein.

Zu den wiederkehrenden Weinfavoriten gehören:

Clarendelle Bordeaux Weiß 2023 : Ein raffinierter und eleganter Wein, der leuchtende Zitrusnoten von Zitrone und Grapefruit bietet, die durch die sanfte Süße von Birne und Litschi ausgeglichen werden.

: Ein raffinierter und eleganter Wein, der leuchtende Zitrusnoten von Zitrone und Grapefruit bietet, die durch die sanfte Süße von Birne und Litschi ausgeglichen werden. Clarendelle Bordeaux Rot 2016 : Ein Wein mit fruchtigen Aromen von roten Früchten und schwarzer Johannisbeere sowie blumigen Anklängen, die durch eine große Tanninstärke und eine köstliche, samtige Textur ausgeglichen werden.

: Ein Wein mit fruchtigen Aromen von roten Früchten und schwarzer Johannisbeere sowie blumigen Anklängen, die durch eine große Tanninstärke und eine köstliche, samtige Textur ausgeglichen werden. Clarendelle Amberwine 2021: Ein komplexer, gut konzentrierter und moderner Süßwein, der sich durch seine Frische und sein harmonisches Gleichgewicht von blumigen Früchten und Säure mit einem weichen Abgang auszeichnet.

Die 1935 gegründete Domaine Clarence Dillon ist ein Familienunternehmen, das für seine renommierten Bordeaux-Güter bekannt ist, darunter Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion und Château Quintus. Unter der Leitung von Prinz Robert von Luxemburg hat sich das Unternehmen einen weltweiten Ruf für hervorragende Weinherstellung erworben und ist Mitglied von Primum Familiae Vini, einer internationalen Vereinigung einiger der weltweit besten Winzerfamilien. Die Domaine Clarence Dillon ist seit langem ein Förderer der Künste, und der Hintergrund von Prinz Robert als Drehbuchautor spielte eine wesentliche Rolle bei der Verschmelzung der Welten des Weins und des Kinos, indem er Clarendelle und die Domaine Clarence Dillon zur größten Nacht in Hollywood brachte.

