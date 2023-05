TK Maxx

Pixar inspirierte T-Shirts & Tassen - Jetzt erhältlich bei TK Maxx

Ab sofort hält TK Maxx eine von Pixar inspirierte Charity-Kollektion mit einigen der Lieblingscharakteren für Frauen, Männer und Kinder bereit. Alle Designs sind in Zusammenarbeit mit Disney entstanden. Pixar-Fans können sich unter anderem auf Buzz Lightyear, Dorie und Edna Mode freuen.

Mit jedem verkauften Artikel hilft TK Maxx von Armut betroffenen Kindern in Deutschland, ihr Potenzial zu entfalten. Die T-Shirts für Kinder sind ab 8,99 EUR; für Erwachsene ab 16,99 EUR zu erwerben. Dabei gehen mindestens 2,50 EUR pro Artikel an CHILDREN. Jedes T-Shirt wird aus zertifizierter Fairtrade-Biobaumwolle hergestellt, die von Bauern in Uganda angebaut und durch das TK Maxx Programm für nachhaltigen Handel unterstützt wird.

Die von Pixar inspirierten T-Shirts und Tassen sind nur für begrenzte Zeit in den TK Maxx Filialen in ganz Deutschland erhältlich.

Verfügbare Produkte:

T-Shirts Erwachsene: 16,99 EUR

T-Shirts Kinder: 8,99 EUR

Langarmshirts Kinder: 10,99 EUR

Tassen: 6,99 EUR

