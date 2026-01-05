WINGS Fernstudium

Masterplan für beruflichen Erfolg

Fernstudium Infotage vom 12. bis 22. Januar

Wismar (ots)

Neuer Job, bessere Aufstiegschancen, ein höheres Gehalt: Viele fassen zum Jahreswechsel den Entschluss, ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Die Planung des nächsten Karrieresteps und die Suche nach einer zukunftsfähigen Qualifikation stehen an. WINGS leistet hier Unterstützung: Vom 12. bis 22. Januar informiert Deutschlands beliebtester Fernstudienanbieter in 41 Live Events über Chancen und Perspektiven mit einem berufsbegleitenden Onlinestudium.

Wer seine guten Vorsätze in konkrete berufliche Erfolge umwandeln will, findet in einem Onlinestudium einen flexiblen Weg, sich neu aufzustellen. Wie genau so ein Onlinestudium abläuft und welcher Studiengang den persönlichen Karriereweg am besten unterstützt, dazu berät WINGS, der Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar.

Vom 12. bis 22. Januar 2026 ist die Gelegenheit, sich in den Abendstunden über die vielfältigen Fernstudiengänge mit staatlichem Hochschulabschluss und zertifizierten Weiterbildungen zu informieren. Das Angebot reicht von BWL über Digitale Öffentliche Verwaltung und Immobilienmanagement bis Soziale Arbeit. Im virtuellen Hörsaal treffen Interessierte auf Studienberater, Professoren und Alumni und erfahren mehr über die Inhalte, den Ablauf und berufliche Perspektiven. Infos und alle Termine auf wings.de/infotage

