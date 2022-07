WINGS Fernstudium

Zur Vorlesung auf den Balkon

Ein Onlinestudium kann nach dem Abi genau das Richtige sein

Bild-Infos

Download

Wismar (ots)

Kein NC, keine Wartesemester, kein Umzug - einfach online einschreiben und studieren auf dem Balkon. Das ist bei WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, möglich. Ob in Präsenz oder Online, der staatliche Hochschulabschluss ist derselbe. Studieren von zu Hause aus ist flexibel, spart Kosten und sogar BAföG ist im Vollstudium gesichert.

Onlinestudiengänge sind nicht nur bei Berufstätigen gefragt, sie können auch für Abiturienten die richtige Wahl sein. Ein Studium mit WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, bringt viele Vorteile mit sich, dazu gehören eine kurze Studiendauer, ein staatlicher Hochschulabschluss und auch ein Kostenvorteil.

Obwohl ein Onlinestudium dem klassischen Studienmodell in allen wichtigen Aspekten gleichwertig, in manchen sogar überlegen ist, findet es bei der Studienplatzsuche oft keine Beachtung. Dabei kann die Suche nach dem richtigen Studienplatz sehr schwierig sein. Lange Wartesemester, ein weit entfernter Studienstandort oder kein bezahlbarer Wohnraum in der Studienstadt - die Hürden bis zum Studienbeginn sind hoch. "Ein App-basiertes Onlinestudium macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man den aktuellen Wohnort nicht wechseln kann oder will", sagt André Senechal, Pressesprecher von WINGS. Oder auch wenn der Nebenjob und feste Seminarzeiten unvereinbar seien.

Das Onlinestudium ist oft kostengünstiger, rechnet man beispielsweise in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln oder München allein die hohen Lebenshaltungskosten gegen die Gebühren für das Onlinestudium. Unschlagbar sind aber vor allem die Ortsunabhängigkeit und die äußerst flexible Einteilung der eigenen Studienzeiten. So sind Vorlesungen durchgehend online verfügbar und erfordern nicht die Anwesenheit zu einer bestimmten Zeit, Tutorien werden aufgezeichnet. Beides ist über die Studien-App dann jederzeit wieder abrufbar. So entscheiden die Studierenden selbst, wann sie lernen und können dabei ihr eigenes Tempo entwickeln.

Nach sechs bis acht Semestern gibt es auch bei WINGS einen staatlichen Hochschulabschluss - wie bei Studierenden im Präsenzstudium. Auf Interessierte wartet ein breites Angebot von Studiengängen von Betriebswirtschaft über Sportmanagement bis hin zu IT-Forensik. Alle Infos zum Online- und Fernstudium bei WINGS gibt es auf wings.de/onlinestudium

Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuell