Ein starkes Team für die 1. Basketball-Bundesliga / Basketball Löwen Braunschweig und WINGS sind Bildungspartner

Basketball Löwen Braunschweig und WINGS sind Bildungspartner

Wismar

Leistungssport und Hochschulstudium miteinander zu kombinieren, ist nicht einfach. Jannik Göttsche gelingt das. Der Profi-Basketballer der Basketball Löwen Braunschweig studiert Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Wismar. Organisiert von WINGS, Deutschlands beliebtestem Fernstudienanbieter. Dass sein Club jetzt Bildungspartner von WINGS ist, ermöglicht dem Basketballer diesen wichtigen Schritt für eine berufliche Perspektive nach der aktiven Sportlerlaufbahn.

"Ich freue mich sehr über unsere Partnerschaft mit WINGS und die daraus resultierenden Möglichkeiten der Weiterbildung für die Mitarbeiter unserer Organisation", sagt Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann. Die Bereitschaft zu lernen und sich weiterzuentwickeln, sei ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur, betont der ehemalige Basketballprofi. Die Partnerschaft zwischen den Basketball Löwen Braunschweig aus der 1. Basketball-Bundesliga und dem Fernstudienanbieter ermöglicht dem Club den Zugang zu einem breiten und hochwertigen Bildungsangebot. "Besonders freut mich die Flexibilität und Bereitschaft der Hochschule, ihre Formate und Angebote auf die besonderen Anforderungen im Profibasketball anzupassen und so perfekte Rahmenbedingungen für ein Studium parallel zur Sportlerkarriere zu schaffen", sagt Mittmann.

Gute Voraussetzungen für den 21-jährigen Jannik Göttsche. Der Nachwuchs-Center spielt seit der Saison 2019/2020 im Erstliga-Team. "Ich studiere Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Wismar und bin damit sehr glücklich. Die WINGS unterstützt mich mit vielen, gut zugänglichen Materialien, die auch online abrufbar sind", so Göttsche. Das sei vor allem auf langen Auswärtsfahrten praktisch. "Insgesamt kann ich das Studium sehr flexibel gestalten und so perfekt in meinen Sportleralltag integrieren."

WINGS ist der beliebteste Fernstudienanbieter Deutschlands und seit 2016 Bildungspartner der 2. Basketball-Bundesliga.

