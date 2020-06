WINGS Fernstudium

Karrierebooster für Ingenieure

Fernstudium MBA Business Consulting vermittelt Managementkompetenzen

Bild-Infos

Download

Wismar (ots)

Beim Aufstieg ins Management sehen sich viele Ingenieure mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen konfrontiert, die fundiertes Know-how voraussetzen. Der neu konzipierte MBA Business Consulting von WINGS, dem bundesweiten Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, vermittelt hierfür das Rüstzeug.

Vom Ingenieur zum Manager: Dieser Karriereschritt wird oft angestrebt. Mit dem neuen Job werden meist neben technischem Knowhow, fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen sowie spezifische Managementkompetenzen gefordert. Ein reines Ingenieurstudium deckt diese Themenfelder jedoch nur unzulänglich oder gar nicht ab. "In der heutigen Zeit sind die Ansprüche durch stetigen Wandel, Digitalisierung und zunehmende Komplexität deutlich gestiegen. Aufgrund dessen ist es schwer für einen Ingenieur ohne fundierte Wirtschaftskenntnisse die eigene Karriere voranzutreiben oder Managementaufgaben ohne Bedenken umfänglich zu übernehmen," sagt auch André Fasold, Ingenieur und Absolvent im Master Business Consulting.

Die Fähigkeit, in Projekten auf Basis eines praxistauglichen betriebswirtschaftlichen Know-hows erfolgreich zu agieren, ist die Herausforderung, der sich Führungskräfte zu stellen haben. "Dank des Studiums bei der WINGS konnte ich meine Kenntnisse in Themen wie Projektmanagement, Unternehmensstrategie und Controlling soweit vertiefen, dass ich in meiner Karriere den nächsten Schritt machen konnte," berichtet Fasold, mittlerweile Projektleiter bei Thyssenkrupp.

Im MBA geht es nicht primär um Wissenstransfer, sondern um praxisorientierte Methoden- und Kompetenzvermittlung für betriebswirtschaftliche Entscheidungen. In Anlehnung an das Konzept amerikanischer Business Schools beruht das Fernstudium im Wesentlichen auf aktuellen Fallstudien, die in interdisziplinären Gruppen bearbeitet werden. "Die Case Studies bieten einen komplexen Praxisbezug. Unsere Fernstudierenden erarbeiten sich hier Kernkompetenzen und können diese im Beruf dann 1:1 umsetzen", erklärt Dr. Jürgen Zeis, Professor an der Hochschule Wismar. Den hohen wissenschaftlichen und praxisorientierten Anspruch gewährleistet zum einen, dass alle Dozenten über eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis verfügen, zum anderen, die enge Zusammenarbeit mit dem Institut für Unternehmensbesteuerung und Consulting (IFUC), das der Hochschule Wismar zugeordnet ist.

Über die Studien-App sind Studieninhalte, Video-Vorlesungen, Noten und Termine jederzeit online und offline verfügbar. Zweimal im Semester trifft sich die Studiengruppe zum Präsenzwochenende am Studienstandort, um gemeinsam Konzepte und Strategien zu entwickeln. Die Prüfungen der Onlinemodule können variabel an 16 Standorten oder nach individueller Absprache weltweit z.B. an Goethe-Instituten abgelegt werden. Nach vier Semestern erhalten die Absolventen den internationalen Hochschulabschluss "Master of Business Administration (MBA)".

Am 25. Juni stellt WINGS um 19 Uhr den neu konzipierten MBA in einer Online-Infoveranstaltung exklusiv vor. Weitere Infos und Anmeldung unter wings.de/mba

Pressekontakt:

WINGS-Fernstudium | Pressesprecher André Senechal | +49 3841 7537-471 | a.senechal@wings.hs-wismar.de

Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuell