Eine Branche im Wandel: Manager in Handel und Logistik sind gefragt

Wismar

Die aktuelle Krise macht deutlich, dass Handel und Logistik schnell auf globale Herausforderungen reagieren müssen. Gleichzeitig ist diese Krise auch Impuls, über die langfristige Struktur von Lieferketten nachzudenken. Die Branche steht vor neuen Herausforderungen und braucht hochqualifizierte Manager. Genau hier setzt WINGS, der Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, an. Gemeinsam mit bremenports startet WINGS ab Herbst den berufsbegleitenden MBA International Logistics and Trade. Er ist international, englischsprachig und weltweit studierbar.

Handel und Logistik stehen vor einem Wandel - die Herausforderungen werden immer komplexer und müssen bewältigt werden. Die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten, Vernetzungen werden intensiver, Märkte und Handelsströme verlagern sich. Der Klimawandel setzt die Branche zudem massiv unter Innovationsdruck. Mit dem berufsbegleitenden MBA International Logistics and Trade bereitet WINGS, der Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, Branchenerfahrene und Quereinsteiger optimal auf den Wandel vor. Es sind beispielsweise Fach- und Führungskräfte von Reedereien, Handelsgesellschaften, Logistikunternehmen und Speditionen, die sich für das Management qualifizieren wollen.

Neben wirtschaftlichem Denken, Controlling, Projekt- und Prozessmanagement erfordern die Veränderungsprozesse gleichermaßen eine kreative, agile und innovative Herangehensweise. Mit den erlernten Kompetenzen erkennen Studierende globale Trends und wissen diese zielgerichtet in erfolgreiche unternehmerische Strategien umzusetzen. Dabei steht der praxisorientierte Ansatz stets im Fokus. Als Infrastrukturmanager der Welthäfen Bremen und Bremerhaven bringt bremenports seine Expertise aus erster Hand in die Lehre mit ein. "Wer in den Bereichen Handel und Logistik ins Management möchte, benötigt jahrelange Branchenerfahrung und fundiertes Fachwissen", sagt Robert Howe, Geschäftsführer von bremenports. "Gemeinsam mit WINGS, einem renommierten Fernstudienanbieter, haben wir die ersten international ausgerichteten Fernstudiengänge für die Logistikbranche konzipiert."

Das Besondere am neuen MBA International Logistics and Trade: Er ist international, an der Schnittstelle zwischen Handel und Logistik, englischsprachig und weltweit studierbar. "Per Onlinecampus und Studien-App können erstmals Branchenerfahrene beispielsweise aus Europa, Asien und Lateinamerika gemeinsam in einer Studiengruppe studieren", erklärt Studiengangsleiter Professor Dr. Sönke Reise das flexible Onlinekonzept. International erfahrene Professoren und Dozenten aus Deutschland, Österreich, Italien und Indien vermitteln die Lehrinhalte über Videovorlesungen und Live-Tutorien. Einmal im Semester findet ein gemeinsames Workshop-Wochenende statt. Dort treffen sich die Studierenden, um gemeinsam Konzepte und Strategien zu entwickeln sowie Erfahrungen auszutauschen. Die Workshops werden themenspezifisch passend in Berlin, Kopenhagen und Barcelona stattfinden.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Studierenden den internationalen Hochschulabschluss "Master of Business Administration (MBA)" der Hochschule Wismar. "Mit dem branchenspezifischen MBA sind die Studierenden optimal für den internationalen Markt gerüstet und qualifizieren sich für anspruchsvolle Führungsaufgaben im Management", so Reise weiter und ergänzt: "Wer heute international studiert, hat allerbeste Aussichten, in einer der weltweit größten Branchen Karriere zu machen." Die Einschreibefrist zum Wintersemester 2020/21 läuft noch bis zum 31. August. Alle Infos und Anmeldung unter www.wings.de/logistik

