Huawei veröffentlicht AI Data Lake Solution zur Beschleunigung der Branchenintelligenz

Am 29. April 2025 stellte Huawei auf dem 4. Huawei Innovative Data Infrastructure (IDI) Forum in München die AI Data Lake Solution vor, die die Einführung von KI in allen Branchen beschleunigen soll. Peter Zhou, Vizepräsident von Huawei und Präsident der Huawei Data Storage Product Line, stellte die Lösung in seiner Keynote vor: „Data Awakening, Accelerating Intelligence with AI-Ready Data Infrastructure."

Auch wenn sich die digitale Transformation über Jahrzehnte hinweg entwickelt und tiefgreifende Veränderungen mit sich gebracht hat, bleibt eine Sache konstant: die entscheidende Bedeutung von Daten. Dies wurde in der Rede von Zhou hervorgehoben: „Um KI-bereit zu sein, muss man datenbereit werden. Die kontinuierliche Vertiefung der Digitalisierung der Industrie ist ein Prozess der Umwandlung von Daten in Informationen und Wissen."

Durch die Integration von Datenspeicherung, Datenmanagement, Ressourcenmanagement und der KI-Toolchain liefert die AI Data Lake Solution einen qualitativ hochwertigen KI-Korpus und beschleunigt das Modelltraining und die Inferenz, wodurch Unternehmen in die Lage versetzt werden, KI zu nutzen.

In seiner Rede ging Zhou auf die Produkte und Technologien ein, die Teil der Data Lake-Lösung sind:

Speicherung von Daten: kontinuierliche Innovation in Bezug auf Leistung, Kapazität und Widerstandsfähigkeit

Beschleunigte KI-Modellschulung und Inferenz: Der leistungsstarke KI-Speicher der OceanStor A-Serie von Huawei bietet außergewöhnliche Leistung. So konnte unter anderem der Entwickler von KI-Technologien iFLYTEK die Effizienz des Cluster-Trainings erheblich steigern. Die fortschrittliche Technologie zur Inferenzbeschleunigung verbessert die Inferenzleistung, reduziert die Latenz und verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung – und beschleunigt so den Einsatz von Inferenzanwendungen mit großen Modellen in Produktionsumgebungen. Effiziente Speicherung von KI-Massendaten: Der OceanStor Pacific Scale-Out-Speicher mit All-Flash-Technologie bietet eine hohe Kapazitätsdichte von 4 PB/2 HE und einen extrem niedrigen Stromverbrauch von 0,25 W/TB. Er ist für die einfache Verwaltung von Daten im Exabyte-Bereich konzipiert und eignet sich hervorragend für datenintensive Workloads in den Bereichen Bildung, wissenschaftliche Forschung, medizinische Bildgebung und Medien. Sicherung von KI-Korpus und Vektordatenbank: Der OceanProtect-Backup-Speicher von Huawei bietet eine zehnmal höhere Backup-Leistung als andere gängige Lösungen und zeichnet sich durch eine Erkennungsgenauigkeit von 99,99 % bei Ransomware-Angriffen aus. Damit schützt er wichtige Daten von Trainingskorpora und Vektordatenbanken in Bereichen wie Öl und Gas sowie MSPs.

Datenverwaltung: Datentransparenz, Verwaltbarkeit und Mobilität über Regionen hinweg

Huawei DME ist eine Datenmanagement-Plattform, die das Omni-Dataverse integriert, um Kunden bei der Beseitigung von Datensilos in geografisch verteilten Rechenzentren zu unterstützen. Darüber hinaus hilft die Fähigkeit von DME, Daten aus über 100 Milliarden Dateien in Sekundenschnelle abzurufen, den Kunden, Daten effizient zu verarbeiten und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Ressourcenverwaltung Zusammenlegung verschiedener xPUs und intelligente Planung von KI-Ressourcen

Die DCS-Plattform basiert auf Virtualisierungs- und Containertechnologien und bietet effizientes xPU-Ressourcen-Pooling und intelligente Planung, wodurch die Ressourcennutzung gesteigert wird. Darüber hinaus ermöglicht der DataMaster in DME ein KI-gestütztes O&M mit KI-Copilot, der eine Reihe von KI-Anwendungen wie intelligente Fragen und Antworten, einen O&M-Assistenten und einen Inspektionsexperten bietet und damit ein außergewöhnliches O&M-Erlebnis schafft.

