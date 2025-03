Huawei

Huawei bringt das erste kommerzielle dreifach faltbare Handy der Welt auf den MWC 2025

Barcelona, Spanien, 6. März 2025 (ots/PRNewswire)

Der diesjährige Mobile World Congress (MWC 2025) wurde am 3. März in Barcelona, Spanien, eröffnet. Auf der Veranstaltung präsentiert Huawei sein einzigartiges dreifach gefaltetes Telefon HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN sowie verschiedene andere hochwertige, modische und technologieorientierte Flaggschiff-Produkte. Teilnehmende können spezielle Erlebnisbereiche für faltbare Geräte, Gesundheit und Fitness, Fotografie sowie Werkzeuge für die kreative Arbeit besuchen und sehen, wie Huawei die neuesten Technologien im täglichen Leben einsetzt.

Viele waren besonders gespannt auf das Mate XT, das erste kommerzielle dreifach gefaltete Smartphone der Welt. Es verfügt über proprietäre Scharnier- und Bildschirmtechnologien, die es Huawei ermöglicht haben, ein Handy zu bauen, bei dem der Bildschirm an einem Scharnier nach innen und an einem anderen nach außen geklappt wird. Außerdem verfügt es über eine Kamera mit einer in 10 Stufen einstellbaren physischen Blende. Am Stand von Huawei Consumer BG zeigt ein großer Bildschirm mit 3D-Effekten die Vorzüge dieses einzigartigen dreifach gefalteten Handys. Zudem ist am Stand von Consumer BG auch die Handys der HUAWEI Mate 70 Serie zu sehen, die mit einer Ultra Chroma Kamera ausgestattet sind, die eine noch nie dagewesene Farbgenauigkeit liefert. In der Intelligence Scenario Experience Zone können die Teilnehmende Funktionen wie Mehrfachbelichtung und KI-Retusche selbst ausprobieren. Der Bereich des Mate X6 verfolgt einen neuen Ansatz, indem er einige der innovativen Materialien vorstellt, die in das Telefon einfließen. Teilnehmende sind eingeladen, mit einer Graphenplatte Eis zu schneiden, um sich selbst von der erstaunlichen Wärmeleitfähigkeit des Materials zu überzeugen.

Um sein umfangreiches Angebot an Wearables zu präsentieren, simuliert Huawei reale Sport- und Gesundheitsszenarien. Im Radsportbereich können Teilnehmende die schnellen und präzisen Vitaldaten des HUAWEI TruSense Systems erleben, indem sie die Echtzeit-Herzfrequenzdaten von professionellen Sport-Herzfrequenzmessern mit denen einer HUAWEI WATCH GT 5 vergleichen. In der Health Glance Zone können Besucher eine Demonstration der verschiedenen Gesundheitsindikatoren sehen, die von der HUAWEI WATCH D2 gemessen werden, dem ersten intelligenten Wearable, das als ambulantes Blutdruckmessgerät für das Handgelenk medizinisch zertifiziert wurde. Huawei hat auch eine Reihe intelligenter Wearables vorgestellt, die ein erstklassiges Erlebnis am Handgelenk mit außergewöhnlichem Design und intelligenten Funktionen bieten. In den letzten Jahren waren intelligente Wearables ein starker Wachstumsmotor für das Verbrauchergeschäft von Huawei. Mit den kumulierten Wearable-Lieferungen in den ersten drei Quartalen 2024 liegt Huawei vor allen Wettbewerbern im Wearable-Bereich. Im vergangenen September kündigte Huawei das HUAWEI TruSense System an, welches Gesundheits- und Fitnessdaten überwacht sowie den Gesundheitszustand des Nutzers analysiert. Das System ist eine gründliche Überarbeitung des früheren Gesundheitssystems des Unternehmens und war in Barcelona in vollem Umfang zu sehen.

Die GoPaint-Erlebniszone zog mit einer Ausstellung von Werken, die von Künstlern aus der ganzen Welt mit der exklusiven GoPaint-Software des HUAWEI MatePad erstellt wurden, die auf einer professionellen Pinsel-Engine und der FangTian Painting Engine 2.0 basiert, viele Besucher an. Mit dem diesjährigen MatePad Pro 13,2" OLED PaperMatte Display hat Huawei sowohl professionelle als auch aufstrebende Kreative im Visier. PaperMatte Display ist ein proprietär Standard für Tablet-Displays, der leuchtende Farben liefert und gleichzeitig die Blendwirkung minimiert, sodass Nutzer wie mit einem Stift auf Papier schreiben und zeichnen können. HUAWEI-M-Pencil (3. Generation) ist für die Verwendung mit dem MatePad Pro 13.2" vorgesehen. Mit seiner 10000-stufigen Drucksensitivität ermöglicht es der M-Pencil Nutzern, die vielen und vielfältigen virtuellen Pinsel von GoPaint optimal zu nutzen. Das HUAWEI MatePad Pro 13,2 Zoll verfügt außerdem über WPS Office auf PC-Niveau und eine vertraute Laptop-Oberfläche, sodass Nutzer dank der Live-Multitasking-Funktion flexibles Fenster-Zoomen und Interaktionen per Tastatur und Maus sowie effizientes Multitasking genießen können.

