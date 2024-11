Huawei schlägt die FOUR NEW Strategie vor, um Netzbetreibern zu helfen, im Zeitalter der Digitalisierung und Intelligenz geschäftlichen Erfolg zu erzielen

Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) - Auf dem Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024 hielt Leon Wang, President der Data Communication Product Line von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel Xinghe Intelligent Network: Accelerating New Growth for Carriers in Net5.5G Era. In seiner Rede berichtete Wang über die ...

mehr