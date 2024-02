Huawei bringt das branchenweit erste fgOTN-konforme optische Übertragungsprodukt auf den Markt und schafft damit eine intelligente Grundlage für den Strom- und Transportsektor

Huawei

Huawei stellte auf dem MWC Barcelona 2024 ein bahnbrechendes optisches Übertragungsprodukt vor und markierte damit die branchenweit erste Einführung eines Produkts, das den fine-grain OTN (fgOTN) Standard unterstützt. Mit dieser Innovation wird ein robustes und zuverlässiges Kommunikationsnetz für den Energie- und Transportsektor geschaffen.

Die Bedeutung sicherer und zuverlässiger Kommunikationsnetze kann in Sektoren, die für die Volkswirtschaft und das Gemeinwohl von entscheidender Bedeutung sind, wie Energie und Verkehr, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die SDH-Hardpipe-Kommunikationstechnologie hauptsächlich in Produktionsnetzen eingesetzt. Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Industrie ist die Nachfrage nach Produktionskommunikationsnetzen mit hoher Bandbreite stark angestiegen, um eine Reihe von neuen Diensten zu unterstützen, wie z. B. die automatische Inspektion von Stromleitungen, intelligente Stromverteilung, intelligente Autobahnüberwachung und intelligente Mautstationen.

Im Dezember 2023 genehmigte der ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) offiziell den fgOTN-Standard und definierte ihn als die Technologie der nächsten Generation für die SDH-Evolution.

Gu Yunbo, Präsident des optischen Unternehmensbereichs von Huawei, sagte: „Basierend auf unserer umfassenden Erfahrung im Strom- und Transportsektor hat Huawei mit dem Huawei OptiXtrans E6600 das erste Produkt auf den Markt gebracht, das den fgOTN-Standard unterstützt, um Kunden beim Aufbau zukunftsorientierter volloptischer Kommunikationsnetze im intelligenten Zeitalter zu unterstützen und eine solide und zuverlässige Kommunikation für Echtzeit-Steuerungsdienste, Produktionsmanagementdienste und integrierte Datendienste zu gewährleisten."

Die fgOTN-kompatiblen optischen Übertragungsprodukte von Huawei zeichnen sich durch folgende Merkmale aus

Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit: TDM-basierte Hardpipes gewährleisten eine 100-prozentige physische Isolierung zwischen den Diensten. 99,999-prozentige Zuverlässigkeit und eine deterministische niedrige Latenzzeit im Mikrosekundenbereich gewährleisten eine One-Hop-Dienstübertragung ohne Interferenzen und Jitter und erfüllen die strengen Anforderungen von CBR-Diensten mit kleiner Granularität, wie z. B. Teleprotection und Eisenbahnzugsteuerung.

Reibungslose Entwicklung: Die einzigartige MS-OTN-Plattform ermöglicht reibungslose Upgrades bestehender Produkte der E-Serie von Huawei in Live-Netzwerken zur Unterstützung von fgOTN, unter Beibehaltung der Kompatibilität mit PCM/PDH/SDH/ETH/SDI-Diensten. Darüber hinaus gewährleistet Huawei mit NCE eine vereinfachte Servicebereitstellung und -verwaltung ähnlich wie bei SDH, wobei die vertrauten O&M-Praktiken beibehalten werden.

10-fache Bandbreite: Die Leitungsbandbreite erhöht sich um das 10-fache auf 100G pro Wellenlänge, wobei die zukünftige Entwicklung auf 800G pro Wellenlänge ausgelegt ist, um den steigenden Bandbreitenbedarf intelligenter Dienste zu decken. Der flexible clientseitige Bandbreitenzugang von 2 Mbit/s bis 100 Gbit/s, gekoppelt mit Hitless Bandwidth Adjustment, entspricht den sich entwickelnden Anforderungen von intelligenten Endgeräten.

