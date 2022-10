Huawei

IUCN und Huawei veröffentlichen Tech4Nature-Publikation, um bewährte Praktiken im technologiebasierten Naturschutz zu präsentieren

Gland, Schweiz (ots/PRNewswire)

Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) und Huawei haben heute die Publikation PANORAMA Tech4Nature – Solutions in Focus veröffentlicht, in der die Rolle der Technologie bei der Erreichung effektiver Naturschutzergebnisse in 22 Projekten in 19 Ländern vorgestellt wird.

Die in der Publikation genannten Fälle wurden aus über 50 Lösungen ausgewählt, die sich mit sechs großen Herausforderungen für den Naturschutz befassen. Zu diesen Herausforderungen gehören die Verwaltung von Schutzgebieten, die Überwachung von Arten, die Förderung des Engagements der Gemeinden und die Finanzierung von Schutzmaßnahmen.

„Es gibt eindeutig eine wachsende Dynamik und Zustimmung in der Naturschutzgemeinschaft, mehr Technologie zu nutzen, aber auch neue Wege zu entwickeln und zu schaffen, wie sie eingesetzt werden kann. Der angemessene Einsatz von Technologie wird dazu beitragen, einen nachhaltigeren Nutzen aus seiner Anwendung zu ziehen, um faire und effektive Erhaltungsmaßnahmen zu erreichen", sagte James Hard Castle, Leiter der Schutz- und Bewahrungsgebiete der IUCN.

Projekte, die in Mexiko und China durchgeführt werden, sind zwei typische Fälle, die in der Veröffentlichung enthalten sind. Auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan wurde eine Lösung zur Überwachung der Jaguarpopulation und ihrer Beute durch ein vernetztes System von Kamerafallen entwickelt, das durch akustische Überwachung ergänzt wird. Die bereitgestellten Daten werden auch Aufschluss darüber geben, wie sich der Klimawandel auf die prioritären Ökosysteme an der Nordküste der Yucatan-Halbinsel auswirkt. Ein wichtiger Aspekt dieses Projekts ist die Beteiligung der Gemeinschaft am gesamten Projektzyklus, um die Gesamtergebnisse zu verbessern.

In China wurde ein intelligentes Feuerschutzsystem zum Schutz der Lebensräume des Großen Pandas an verschiedenen Orten eingesetzt, darunter auch im Tangjiahe-Naturschutzgebiet, das auf der Grünen Liste der IUCN steht. In den Lebensräumen der Pandas in Sichuan werden die Satellitenbilder in Echtzeit analysiert, um mögliche Brände zu erkennen. Risiken können schnell verifiziert und sofort an Ranger vor Ort gesendet werden. Im Jahr 2021 führte das System zu einer Reduzierung der schweren Brände um 71 %.

Um die Übernahme und Replizierbarkeit von technologiebasierten Lösungen zu unterstützen, enthält die Publikation eine detaillierte Beschreibung der Erfolgsfaktoren für jede Fallstudie. Es bietet außerdem sowohl einen Rahmen für eine technologische Lösungsarchitektur als auch eine Checkliste, die neuen Implementierern von Technologielösungen dabei helfen soll, sicherzustellen, dass der Einsatz angemessen und in der Lage ist, die Herausforderungen der Erhaltung zu bewältigen.

Die Publikation hebt auch die bestehenden Lücken im Verständnis der Auswirkungen von Technologien auf die Tier- und Pflanzenwelt und die Menschen hervor und betont die Notwendigkeit von Transparenz, Inklusion und Verantwortung beim Einsatz technologiebasierter Lösungen.

„Die digitale Technologie ist eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung der Natur. Mit dem zunehmenden Einsatz von Technologie und sektorübergreifender Zusammenarbeit glauben wir, dass die Effizienz und die Wirkung des Naturschutzes kontinuierlich verbessert werden", sagte Catherine Du, Leiterin des TECH4ALL-Programms von Huawei.

Tech4Nature wurde von IUCN und Huawei ins Leben gerufen und entwickelt digitale Lösungen für Pilotprojekte in fünf Vorzeigeländern: Schweiz, Spanien, Mauritius, Mexiko und China. Das Programm zielt darauf ab, bis 2023 mehr als 300 Schutzgebiete weltweit zu erfassen und den Erfolg der Erhaltung anhand des IUCN Green List Standards zu bewerten.

Mit dem Ziel, einen Leitfaden für den angemessenen Einsatz von Technologie im gebietsbezogenen Naturschutz bereitzustellen und die IKT-Industrie direkt in die Unterstützung von Naturschutzzielen einzubeziehen, ist Tech4Nature - Solutions in Focus die erste Veröffentlichung im Rahmen der Partnerschaft zwischen IUCN und Huawei.

Die Initiative selbst ist auch das erste Mal, dass die IUCN eine größere Partnerschaft mit der IKT-Industrie eingeht. Dabei werden die umfangreichen Standards, das Wissen und die Erfahrung der Organisation im Bereich des Naturschutzes mit den durch Technologie ermöglichten Innovationen kombiniert.

Informationen zu IUCN

Die IUCN ist eine Mitgliedsorganisation, die sich sowohl aus staatlichen als auch aus zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammensetzt. Sie stellt öffentlichen, privaten und nichtstaatlichen Organisationen das Wissen und die Instrumente zur Verfügung, die es ermöglichen, menschlichen Fortschritt, wirtschaftliche Entwicklung und Naturschutz gemeinsam zu verwirklichen.

Die IUCN wurde 1948 gegründet und ist heute das größte und vielfältigste Umweltnetzwerk der Welt, das das Wissen, die Ressourcen und die Reichweite von mehr als 1.400 Mitgliedsorganisationen und rund 17.000 Experten vereint. Die IUCN ist ein führender Anbieter von Naturschutzdaten, Bewertungen und Analysen. Dank ihrer breiten Mitgliedschaft kann die IUCN die Rolle eines Inkubators und eines vertrauenswürdigen Aufbewahrungsortes für bewährte Verfahren, Instrumente und internationale Standards übernehmen.

Die IUCN bietet einen neutralen Raum, in dem verschiedene Interessengruppen wie Regierungen, NGOs, Wissenschaftler, Unternehmen, lokale Gemeinschaften, Organisationen indigener Völker und andere zusammenarbeiten können, um Lösungen für ökologische Herausforderungen zu erarbeiten und umzusetzen und eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

In Zusammenarbeit mit vielen Partnern und Unterstützern setzt die IUCN weltweit ein großes und vielfältiges Portfolio an Naturschutzprojekten um. Diese Projekte kombinieren die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem traditionellen Wissen lokaler Gemeinschaften und arbeiten daran, den Verlust von Lebensräumen rückgängig zu machen, Ökosysteme wiederherzustellen und das Wohlergehen der Menschen zu verbessern.

Informationen zur grünen Liste der IUCN

Die IUCN-Initiative Green List of Protected and Conserved Areas (Grüne Liste der Schutzgebiete) erhöht die Anzahl der Schutzgebiete auf der ganzen Welt, die fair und effektiv verwaltet werden, um erfolgreiche Erhaltungsziele zu erreichen, und erkennt diese an.

Das Herzstück der IUCN Green List of Protected and Conserved Areas (Grüne Liste der IUCN) ist der einzige globale Standard für bewährte Praktiken bei der effektiven gebietsbezogenen Erhaltung. Es ist ein Zertifizierungssystem für geschützte und erhaltene Gebiete – Nationalparks, Weltnaturerbestätten, gemeinschaftlich erhaltene Gebiete und Naturschutzgebiete – die als effektiv und fair verwaltet bewertet werden. Die vollständige Liste der Websites auf der grünen Liste der IUCN finden Sie hier.

Informationen zu Huawei

Das 1987 gegründete Unternehmen Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturen für Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und intelligenten Geräten. Wir haben mehr als 197.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu versorgen.

Unsere Vision und Mission besteht darin, jedem Menschen, jedem Haus und jeder Organisation die digitale Welt näher zu bringen und eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Zu diesem Zweck werden wir die allgegenwärtige Konnektivität vorantreiben und den gleichberechtigten Zugang zu Netzwerken fördern; Cloud und künstliche Intelligenz in alle vier Himmelsrichtungen bringen, um überlegene Rechenleistung dort bereitzustellen, wo sie gebraucht wird, und wann sie gebraucht wird; digitale Plattformen aufbauen, die allen Branchen und Organisationen dabei helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden; die KI-Benutzererfahrung neu definieren, um sie für die Menschen in allen Aspekten ihres Lebens zu personalisieren, egal ob sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind.

Informationen zu Huawei TECH4ALL

TECH4ALL ist die langfristige Initiative von Huawei zur digitalen Integration, die darauf abzielt, niemanden in der digitalen Welt zurückzulassen. Im Bereich Umwelt konzentriert sich TECH4ALL auf den Schutz der Artenvielfalt. Bis heute haben wir mit Partnern wie IUCN und Rainforest Connection sowie mit vielen lokalen Partnern zusammengearbeitet, um digitale Technologien wie Telekommunikationsnetzwerke, IoT, Cloud und KI zum Schutz von Wäldern, Ozeanen und Feuchtgebieten in mehr als 15 Ländern einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Huawei TECH4ALL unter https://www.huawei.com/en/tech4all oder folgen Sie uns auf:

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Informationen zu PANORAMA

PANORAMA – „Solutions for a Healthy Planet" (Lösungen für einen gesunden Planeten) ist eine Partnerschaftsinitiative zur Dokumentation und Förderung von Beispielen inspirierender, nachahmenswerter Lösungen für eine Reihe von Themen des Naturschutzes und der nachhaltigen Entwicklung, die sektorübergreifendes Lernen und Inspiration ermöglichen.

PANORAMA bietet Anwendern die Möglichkeit, ihre Erfahrungen auszutauschen und zu reflektieren, die Anerkennung für erfolgreiche Arbeit zu erhöhen und von Gleichgesinnten zu erfahren, wie ähnliche Herausforderungen rund um den Globus bewältigt wurden.

Verschiedene thematische Disziplinen und Gemeinschaften tragen zum PANORAMA bei. Auf der Webplattform sind diese Gemeinschaften durch Portale vertreten. Wenn sich PANORAMA weiterentwickelt, freuen wir uns über zusätzliche Themen und neue Partner.

