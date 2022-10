Huawei veröffentlicht ein Whitepaper zu Architektur und Technologien eines rein optischen Netzwerks für Stromnetzkommunikation, um die digitale Transformation der Stromwirtschaft zu beschleunigen

Berlin (ots/PRNewswire) - Parallel zur InnoTrans 2022 veranstaltete Huawei den 9. Huawei Global Rail Summit unter dem Motto „Driving Digitalization in Future Rail, Create New Value Together". Das Gipfeltreffen brachte weltweit führende Unternehmen, Partner aus dem Ökosystem und technische Experten zusammen, um die Zukunft der Bahnindustrie zu diskutieren. Auf dem Gipfeltreffen stellte Huawei die FRMCS-Lösung (Future ...

